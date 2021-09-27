朴敘俊現身倫敦撐孫興慜被鏡頭捕捉成熱話　兩人因髮型師結成老友

韓國男演員朴敘俊於本月初由韓國飛往英國，進軍成為荷里活影星加入Marvel電影的拍攝，昨日（27日）他忙裏偷閒現身倫敦酋長球場（Emirates Stadium）觀看阿仙奴對熱刺的賽事，為效力熱刺的好友孫興慜（Son）打氣。而朴敘俊穿上熱刺球衣參賽觀眾席的一幕更加被韓國的球賽轉播捕捉到，兩人國際巨星之間的好交情更迅速引起韓國觀眾熱烈討論。



朴敘俊昨日穿上熱刺球衣現身倫敦酋長球場（Emirates Stadium），為效力熱刺的好友孫興慜打氣。（網上圖片）

孫興慜（中）昨日為熱刺上陣迎戰阿仙奴。（Getty Images）

朴敘俊和年輕四歲的孫興慜互稱「서준쏘니（Seojun Sonny）」，因共同認識的髮型師而結為好友，兩人雖然工作忙碌但亦不影響好交情經常私下見面，朴敘俊更數次親身飛去英國特意支持孫興慜的比賽。

朴敘俊和孫興慜互稱「서준쏘니（Seojun Sonny）」。（Instagram：@bn_sj2013）

孫興慜亦非常重視朴敘俊這位好友，他於2019年播出的韓國tvN節目《孫Sational-打造他的時間》（Sonsational：The Making of Son Heung-min）更邀請了朴敘俊與他一同擔任主持，今年1月孫興慜在球會熱刺中射入第100球接受JTBC的《News Room》的採訪時，更邀請了朴敘俊以「親近的哥哥」身份一同進行視訊訪談，可見兩人關係確實相當好！

孫興慜於2019年播出的韓國tvN節目《孫Sational-打造他的時間》（Sonsational：The Making of Son Heung-min）更邀請了朴敘俊與他一同擔任主持，見到兩人的好交情。（影片截圖）

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