把關者們劇評 | 毫無懸念追看性係零　放閃成重點感情戲最有睇頭

無綫（TVB）電視劇《把關者們》播了一半，至今依舊情節平淡，政府宣傳味濃，連《警訊》情節都戲劇化、有趣味過《把關者們》。唯一的追看性，可以說是睇黃智雯（飾演Madam Kwan）和袁偉豪（飾演鋒Sir）放閃，但如果你不是他們的粉絲，這部劇的追看性可以說是零。
《把關者們》的主線劇情便是由王敏奕（飾演Madam Wan）帶領的海關，對陣香港黑社會最大社團。但是除了王敏奕一開始遭黑社會綁架，身陷險境幾乎淹死，以及王敏奕平時提吓社團個名之外，你直頭唔會記得呢個社團的存在。主線劇情毫不突出，亦因此導致劇情懸念不吸引，你幾乎以為成套劇重點就係睇黃智雯和袁偉豪放閃。
不過今周除了教育觀眾預防騙案之外，終於增加部分感情戲，令套劇沒有那麼生硬。C君（飾演彪叔叔）和陳自瑤（飾演姑媽）的感情戲頗有喜感，C君妒忌丁子朗（飾演KO）的情節也有趣味，令劇情生色不少。王敏奕同舊情人的感情線亦展現她柔軟一面。
另外，劉穎鏇（飾演菲菲）、劉佩玥（飾演Madam Fong）、陳家樂（飾演陳家興）等一眾學員畢業。相信睇眾人點成長都係睇頭之一，但暫時不見他們與袁偉豪、王敏奕等人有太大火花。劉佩玥飾演師奶仔變做海關，然而重點卻轉移到她與老公放閃的情節上。如果刪減了教育環節，其實這只不過是套電視劇版《我們結婚了》，凈係睇佢哋放閃可能仲吸引。
點擊睇演員中期評核報告：
+13
同場加映
「劍神」張家朗變身型男做代言人髮型出晒事 陳約臨上水秒畀Like
+19
「劍神」張家朗變身型男做代言人髮型出晒事 陳約臨上水秒畀Like郭晶晶疫情唔搞Party慶40歲生日 同霍啟剛邊工作邊拍拖保持恩愛關寶慧半個月同黃日華食兩次飯惹緋聞：如果真嘅話就日日食㗎啦！七仙羽下月7日開拍古天樂新戲 收6位數酬勞同徒弟郭奕芯亮相Tyson Yoshi女友Christy超性感狂野 IG有3.4萬追蹤對男友超情深胡杏兒《獅子山下．情》做女一 「破天荒」幾乎全部係香港演員