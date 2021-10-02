把關者們劇評 | 毫無懸念追看性係零　放閃成重點感情戲最有睇頭

無綫（TVB）電視劇《把關者們》播了一半，至今依舊情節平淡，政府宣傳味濃，連《警訊》情節都戲劇化、有趣味過《把關者們》。唯一的追看性，可以說是睇黃智雯（飾演Madam Kwan）和袁偉豪（飾演鋒Sir）放閃，但如果你不是他們的粉絲，這部劇的追看性可以說是零。



袁偉豪同黃智雯日日放閃，但觀眾好受落。（劇集截圖）

《把關者們》的主線劇情便是由王敏奕（飾演Madam Wan）帶領的海關，對陣香港黑社會最大社團。但是除了王敏奕一開始遭黑社會綁架，身陷險境幾乎淹死，以及王敏奕平時提吓社團個名之外，你直頭唔會記得呢個社團的存在。主線劇情毫不突出，亦因此導致劇情懸念不吸引，你幾乎以為成套劇重點就係睇黃智雯和袁偉豪放閃。

王敏奕同舊情人算是最不吸引的感情戲。（劇集截圖）

不過今周除了教育觀眾預防騙案之外，終於增加部分感情戲，令套劇沒有那麼生硬。C君（飾演彪叔叔）和陳自瑤（飾演姑媽）的感情戲頗有喜感，C君妒忌丁子朗（飾演KO）的情節也有趣味，令劇情生色不少。王敏奕同舊情人的感情線亦展現她柔軟一面。

C君和陳自瑤有喜感。（劇集截圖）

另外，劉穎鏇（飾演菲菲）、劉佩玥（飾演Madam Fong）、陳家樂（飾演陳家興）等一眾學員畢業。相信睇眾人點成長都係睇頭之一，但暫時不見他們與袁偉豪、王敏奕等人有太大火花。劉佩玥飾演師奶仔變做海關，然而重點卻轉移到她與老公放閃的情節上。如果刪減了教育環節，其實這只不過是套電視劇版《我們結婚了》，凈係睇佢哋放閃可能仲吸引。

劉佩玥又放閃。（劇集截圖）

把關者們 | 演員中期評核報告 功能劇導致演技平面冇驚喜

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