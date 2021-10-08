沙律張沛樂性感迎30歲生日　保錡精心準備驚喜獲ERROR隊友讚叻仔

沙律張沛樂（Charlotte）周五（8日）迎來30歲的生日，ERROR成員保錡作為男朋友就為她準備了一系列的驚喜，二人到酒店Staycation之餘，保錡更送上鋪滿一床的迪士尼玩具，甜蜜得羨煞旁人。沙律穿上白色吊帶裙、在個人IG放閃道：「又大一歲了，年齡不是重點，重點要在心態上得到改變和成長！多謝 @k_p0k1 為我做的一切。晚餐時，我話夠鐘落去食飯喇；💁🏼‍♂️有晚餐送上黎架，浪漫呀你識唔識架？💁🏻‍♀️你識得咩係浪漫咩？（笑）💁🏼‍♂️我有研究浪漫㗎！💁🏻‍♀️你有上網研究浪漫係咩？💁🏼‍♂️哈，真係唔識呀嘛！」保錡浪漫舉動獲隊友肥仔（梁業）及經理人濟哥大讚：「叻仔！」



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