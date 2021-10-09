全民造星IV｜《前傳》MV玩寶礦力式青春日系　193妹外誰備受力捧?

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》將於11月1日播出，周五（8日）發布主題曲《前傳》MV預告先行預熱，在前三季累積口碑及討論度的情況下，廣告商似乎更願意大手筆投資，今季無論是比賽廠景、還是在郊野不斷轉景、拍足三日、大玩日本風的《前傳》MV，都能滿滿地感受到金錢之FLEX！在不足1分鐘的預告中，只見一班囡囡在烈日當空之夏穿上校服Look，青春氣息洋溢，令網民大呼：「有寶礦力feel」、「玩日系唔通可以實現當初花姐講嘅AKB？」、「未播先期待」參考前3季，觀眾總能在《前傳》MV發現一些「重點力捧」端倪，點擊圖輯睇除咗ERROR成員193（郭嘉駿）妹妹Michelle（郭嘉盈），仲有邊啲囡囡有單頭鏡頭？



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