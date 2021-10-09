《膠戰》製作費10級跳！　Jeffrey、阿正驚歎：原來可以咁有錢

ViuTV綜藝節目《膠戰S2》將於明日（10日）起逢周日晚22：30播出，「6膠」成員Jeffrey（魏浚笙）及阿正（黃正宜）日前在發布會談起第二季無論是成員默契、還是製作Budget皆大幅度升級，阿正說：「上季好多遊戲都係Partyroom進行，今季有大型商場、郵輪，原來係可以咁有錢！」人設方面，對Jeffrey BB一片痴心的阿正就忽然「良心發現」：「今季要檢點啲，我驚佢會好有壓力；私下都有得到女朋友批准，本人都係一個相當保守嘅女子，我係為咗節目效果㗎咋。」Jeffrey一臉泰然指完全不感負擔：「我唔會，有人追捧係開心。」Jeffrey自言「比較蠢」、「不嬲冇形象」，反而創造出不少笑彈，被阿正稱讚常常「一鳴驚人」！
阿正難忘其中一集內容為王子公主配對，而自己則為其中一位公主：「我冇諗過其他2位公主嘉賓係咁高質素，我套衫又核突，拍埋去我好似小僕人，Serve緊三個公主出場，就製造咗好大落差！」Jeffrey隨即加口：「係突出嘅！」阿正怒啤道：「冇人當我係公主！」Jeffrey就表示恐怖集數最為深刻：「Setting嗰啲都好有心、真心恐怖，希望大家密切期待！」
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