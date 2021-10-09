膠戰｜肥腸Hillary錫住靚仔Jeffrey　岑珈其火爆形象純粹係人設？

ViuTV綜藝節目《膠戰S2》將於明日（10日）起逢周日晚22：30播出，「6膠」成員岑珈其、Hillary（劉沛蘅）、肥腸（徐浩昌）日前參與發布會，談起第二季無論是成員默契、還是製作Budget皆大幅度升級；「6膠」聚在一起、親密程度尤如家人的他們難免「互相傷害」，不過肥腸就大爆Jeffrey（魏浚笙）其實是受唯一的保護對象：「我哋大家都錫住佢，真係太靚仔、又太乖仔喇！」
在節目中形象火爆的「爺爺」岑珈其坦言私下並非暴躁的人：「我係角色（Character）設定嚟嘅，真人唔係咁。」肥腸透露在第一季完結後其實有想過為自己找個角色：「但拍咗第一日之後我就冇諗，因為想做返自己。」岑珈其暖心總結指：「我哋6個人合埋就已經係火花，所以都唔使刻意諗太多！（有諗過加成員？）我哋起碼要拍多6季啦，我諗每集請嘉賓為主，6個都已經好有Family嘅默契，但又唔係話唔接受其他人嘅。」
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