《回憶的香港》受颱風影響一日演四場　梁祖堯：唔想令任何人失望

由梁祖堯（阿祖）、湯駿業（阿Dee）、邵美君、彭秀慧（KP）主演的舞台劇《回憶的香港》 周三（6日）起假Star Hall舉行一連7場的演出，内容有笑有淚，喚起一代香港人的集體回憶。劇目原定於今日（9日）舉行第四、五場的演出，由於自早上6時40分起就持續懸掛八號風球信號，兩場演出被迫取消，正常觀眾大感失望之際，主辦風車草劇團宣布更改明日演出之時間表，除了原定兩場之演出，還安排了兩場補場，意即將從早上11時起連續演出四場，未能觀看的觀眾可獲安排退票。



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梁祖堯隨即發文指：「呢個戲都唔知幾時可以再見。而且呢個戲，對我哋呢一刻意義好大。每晚一劇場裏邊感受到你哋滿滿嘅愛，真係唔想令到你哋任何一個人失望！所以只要你哋肯嚟，我哋聽日連續四場都唔會留力！做咗咁多年認識到你哋呢一班咁好嘅觀眾，可能會有啲攰，但係一啲都唔會辛苦！」徐天佑亦有留言鼓勵：「一日四場實在太犀利，加油呀！」