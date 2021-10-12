陳嘉倩上位爭做ViuTV一姐？　Job接Job極受重視：我哋冇講呢啲嘢

陳嘉倩（Katherine）周二（12日）出席ViuTV綜藝節目《蟲前有10個女仔》記者會，談起在節目中有不少奇遇：「我好幸運地排除萬難搵到好珍貴嘅盧氏小樹蛙，仲見到蜈蚣生蛋，我原本好驚昆蟲，但原來透過鏡頭望住佢生蛋係幾治癒，15至20分鐘生咗五隻蛋，好似Discovery Channel咁，我諗香港電視史上冇呢個畫面出現過。」



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陳嘉倩在簽約ViuTV後可謂扶搖直上，繼早前孭重飛擔任奧運主持，近日更接連兩檔節目《賭命夫妻》及《蟲前有10個女仔》播出，工作不斷，問起是否要競逐一姐之位，她連忙表示：「絕對唔係，我哋冇講呢啲嘢嘅，好似今日咁，我哋10個女仔好開心可以參與同一個節目嘅拍攝，（私底下關係都好好？）好Friend啊，Shirley（沈殷怡）都合作過幾次，我要向佢學習，因為佢係昆蟲專家，點解節目唔安排我同佢一齊拍，咁我就可以有人依靠下；而且今日又認識咗啲新朋友。」