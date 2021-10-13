應采兒上載陳小春20年前後對比照　寫上2001-2021被笑似追悼會

陳小春近日因出演真人騷《披荊斬棘的哥哥》而在內地人氣急升，一舉一動都成為關注頻頻登上微博熱搜。他的太太應采兒亦擔任起賢內助的角色連番幫他宣傳，昨日（12日）在Instagram上載陳小春的新硬照，穿起黑色上衣的陳小春皺着眉頭閉起雙眼，望落去帥氣又有型。
不過，影這張照片的靈感原來是來自陳小春於20年前推出的國語專輯《抱一抱》cover照片，應采兒興奮將兩張照片拼在一起，並寫道「2001-2021」，無論是閉起雙眼還是皺起眉頭的表情，還是髮型和髮線等等，34歲的陳小春與54歲的陳小春都一模一樣。
應采兒特別強調「重點是髮際線沒變」，不少網民對於陳小春的凍齡能力感到驚訝，大呼「太強了」、「20年知道了兩條法令紋」、「保養得真好」，然而，有網民提醒應采兒的文字「2001-2021」和黑白照很容易引來誤會：「大吉利是，搞到好似追悼會咁！」引來不少網民的同感。
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