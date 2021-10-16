ViuTV 2022｜姜濤孖Ian撼爆肌Edan　杜琪峯出手拍電影級《三命》

ViuTV開台短短五年，無論是自家製電視劇、還是綜藝節目均累積口碑，吸引本地觀眾重投電視機的懷抱，一手捧起的男團MIRROR及ERROR更是人氣爆燈，掀起全城熱潮！周六（16日）播放《ViuTV 2022》節目巡禮介紹來年重磅節目，主要分開劇集及綜藝節目兩條戰線，電視劇方面陣容可謂星光熠熠，實行大曬冷，除了神級導演杜琪峯落實拍攝《三命》，製作規模之大拍得住電影，公開的演員包括阿Dee（何啟華）＠ERROR、林愷鈴、胡子彤及袁富華，但未知是連續劇還是一集過的電視電影。



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MIRROR成員繼續是「年度主打」，運動勵志喜劇《季前賽》是關於街頭籃球的故事，有「港版《男兒當入樽》」之稱，並由姜濤及Ian（陳卓賢）及ERROR成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）主演。《i.Swim》則講述兩位青年泳手展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，是一場「天賦」與「努力」的較量，由一班小鮮肉Edan（呂爵安）、Jeffrey（魏浚笙）、Phoebus（吳啟洋）、歐鎮灝（George）、Stanley（邱士縉）主演，實行「肌肉大放題」，令觀眾大飽眼福！《IT狗》以一群IT界另類精英為主幹，講述他們的奮鬥血淚史，由陳漢娜、凌文龍、Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、Yoshi（余逸思）主演。另外，還有以死神公司為背景、由郭羨妮及劉心悠倒戈主演的《冥冥之中》；講述一對堅拒成為怪獸家長父母、由梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼主演的《反起跑線聯盟》；《二月廿九》班底製作、吳海昕、劉俊謙、蔡思韵主演之《940920》；聯同HBO製作之台劇《第三佈局塵沙惑》等，引發觀眾期待。