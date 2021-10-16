小島｜鄧小巧新歌MV窮拍仍然勁有Feel　導演Sheng一部手機搞掂

鄧小巧2009年參加選秀節目《超級巨聲》為人所認識，時光荏苒轉眼12年，近日她離開「任職」5年的寰亞音樂體制，繼謝安琪（Kay）、許廷鏗（Alfred）之後，以獨立歌手之姿站在大眾視線前，並把自己的公司命名為小島音樂，有更多做音樂的自主空間。鄧小巧發布新歌《小島》，她亦有感而發地在社交媒體寫下真心話長文：「今年六月，我曾經打算11月開一個音樂會，和你們說暫別。後來因為種種的原因，覺得這個姿態太過無謂。因為要離開，其實不用大肆報道。」



鄧小巧以獨立歌手之姿站在大眾視線前，寫下長文紀錄心路歷程。（IG／＠tangsiuhau）

鄧小巧在2019年初奪得叱咤樂壇女歌手銀獎，正當大眾都認為她的音樂事業更為順遂之際，她剖白道：「我覺得我在這個音樂路上走不下去，我知道什麼在瓦解，我知道什麼已經飄離，但不知道如何整理，如何解釋。」她續指做音樂令她變得拮据，這是另外一個難關：「音樂使我貧窮。這是真的，也沒有什麼我需要掩飾或者羞愧。2019-2021中的兩個納稅年度，我的總收入大概只有$350,000。在這個要帶錢返工的行業，我自己如果沒有我家姐的扶持，我實在沒有辦法走下去，而我總不能讓家姐一直付出，就算她願意。」

鄧小巧的新歌《小島》獲獲鄭秀文讚賞。（IG／＠tangsiuhau）

然後她決定踏上屬於自己的音樂旅途：「如果我有能力做自己的音樂，不為暫別，不為任何的原因，只為喜愛，只為我想做什麼歌，然後才決定我要做《小島》，一首平淡而溫柔的歌，是我的生活狀態。為我自己而寫，為我自己而唱。」鄧小巧感恩一切相遇，還有音樂旅途上的夥伴：「現在的生活不那麼拮据，還可以省下一些金錢做自己喜歡的音樂，謝謝給我碌卡的工作夥伴，沒有你們，我實在沒法那麼順利和自在。照舊，我要食雞煲，感謝所有人給我的溫柔。」獲鄭秀文留言鼓勵：「聽咗。好柔和的歌。好舒服的唱腔。MV裡穿的那條白色裙都好好看。」

點擊圖輯睇MV有幾治癒！

+ 28

《小島》旋律靜靜地流淌，配合MV踏足市區和郊區的畫面、展現城市的生活面貌，在這壓抑的集體情緒裡，難得予人一種歲月靜好的治癒感，MV導演Sheng在IG寫道：「在充滿唔同起落，情緒的都市生活，願我們都會學識『慢活』，沿路欣賞身邊簡單的美好。」所以MV同樣以簡約為中心思想：「首歌畀我嘅感覺就係好簡單，第一句歌詞係『7、8點』，我想Present左邊係夜晚7、8點、右邊係朝早7、8點，左邊主要係夜晚嘅鬧市香港、好繁忙密集嘅感覺，而右邊就好切合小巧而家喺繁忙都市慢活嘅狀態，我認識嘅佢就係好自給自足簡單生活嘅人、好容易就滿足！」

談起MV「在對的地方、向對的觀眾、說對的訊息」一幕映入眼簾令記者感受至深，Sheng就表示是故意為之：「原本係廣告牌，訊息好適合《小島》嘅主題，所以刻意放入去，亦都係我哋做創作嘅心態。」

「在對的地方、向對的觀眾、說對的訊息」一幕是故意為之。（MV截圖）

提起《小島》MV場面全以iPhone13 Pro Max拍攝，Sheng透露是主動聯絡Apple，又指手機拍攝很是方便、適合Minimum Crew：「全個MV都沒有打燈、沒有Camera assistant、沒有 B camera，裝置的輕便讓我們一口氣跑了六個拍攝地點，無論在街道還是小輪都十分輕巧，連續拍攝5小時後仍有30%續電量。」他又大讚新功能：「MV裡面超過七成片段均使用Cinematic Mode拍攝，主體探測極快，即使拍到夜晚淺景深效果仍非常Impressive和自然，而我們最喜歡的一幕為日落景色。」