ViuTV 2022｜Anson Lo玩選妃夠破格　格仔Mike棄ERROR轉捧3大新星

ViuTV開台短短五年，無論是自家製電視劇、還是綜藝節目均累積口碑，吸引本地觀眾重投電視機的懷抱；一手捧起的男團MIRROR及ERROR更是人氣爆燈，掀起全城熱潮！周六（16日）播放《ViuTV2022》節目巡禮介紹來年重磅節目，主要分開劇集及綜藝節目兩條戰線，在處理真人騷及綜藝節目方面ViuTV可謂駕輕就熟，憑一字訣「真」每每都能製作出深得觀眾喜愛的節目，來年的綜藝企劃同樣多姿多彩！



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來年綜藝企劃包括以MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）為中心之「選妃（a.k.a MV女主角）」節目《神的女主角》，並由火火、娟姐（練美娟）擔任主持；《ERROR自肥企画》的幕後推手、「格仔導演」Mike為首「無制限OT編集團」之新作《香港秘密搜查官》，並由陳漢娜、Asha（徐㴓喬）、P1X3L成員Marco（葉振弘）擔任主持繼續玩盡我城；由MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）掌廚的《Have a Sweet Gym》；P1X3L擔正的《聲戰》；及號稱「老人版《造星》、充滿關愛之《我不是廢老》。

綜藝只播半小時往往被嫌「唔夠喉」，使一小時綜藝漸成氣侯，除了周日播出之《膠戰S2》外，《賭命夫妻》在全城掀起花生熱潮，來年ViuTV亦計劃延續《口罩小姐》及《造美人》之選美熱潮，推出《肥美人》改變美的定義外；更會推出以健碩女生為主題之《女金剛》，引發觀眾期待。