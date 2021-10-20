江若琳案｜庭上爆想同公司提早解約　「我愈做爭嘅錢愈多」

江若琳（Elanne，原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛官司，今日繼續於金鐘高等法院進行聆訊。上午9:45 江若琳與老公蕭唯展十指緊扣抵達法院應訊，而林小明則沒有到庭。

江在庭上接受控方律師盤問，江再次確認自己在04、05年間都沒什麼工作，律師問她是否有說過自己已不想在這行工作，她表示：「唔記得。」律師指出她曾在供詞中表示有感到失望，不想簽05年的合約，江說：「係，因為04年簽完約之後無人聯絡過我，無人同我溝通任何嘢，好似無人理我咁樣。」

江若琳與老公十指緊扣到庭應訊。（葉志明攝）

律師指當時公司有叫她減肥，其實是在準備的階段，江認同。律師問江為何在08、09年會重睇合約，江直言：「因為我覺得好多嘢都太唔合理，我愈做爭嘅錢愈多，做嘅嘢同我合約上寫嘅嘢完全唔同。」律師指出江04年簽的合約是有提早解約的條款，並讓江在庭上看清楚該條款：「藝人應以書面向經理人作出有關申請」律師問江有否申請過？江表示有口頭向寰宇提出想解約：「成日都有講，確實日期我唔記得，係每次收到嗰堆statement，我都好灰心，我好畀心機去工作，但係收到嘅statement債項愈來愈多，我好灰心，唔想再做。」

律師重提她星期一作供時自稱愈多工作欠的錢愈多，但其實她曾由欠200多萬減至百多萬，江說：「對我嚟講係無意義嘅，其實無論我點做，公司都有辦法令我負數。」律師說：「你知唔知最大嘅負數嘅音樂嘅支出，成300萬。」江說：「我唔同意，條數太大我無辦法考究，唔止音樂上嘅支出，仲有其他所有嘅開支。」她又不同意自己拍的電影大多是由寰宇投資的。

案件編號：HCA 1225/2014

同場加映

江若琳案｜江稱曾被要求剝掉所有牙再全部植牙 當時她不足18歲

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寰宇主席林小明早前供詞重點。(詳看下圖)