辣王傳．專訪｜何啟華又中伏被呃信任　練美娟確信Dee曾辣到失禁

《雪球：巴菲特傳》、《時代教主：喬布斯》，通常是偉人才會有屬於自己的傳記，ViuTV近日就有部名為《辣王傳》的飲食節目，「辣王」這個稱號之霸氣，想必是吃盡天下之辣，兼打敗天下無敵手，更被一班「辣妹教練」練美娟（娟姐）、陳海寧（Isabella）、陳嘉倩（Katherine）、鄭伊琪（浩南）團團包圍，畫面上看實是艷福無邊，獲封「現代韋小寶」也不為過，不過很是威風、唯一的「王」ERROR成員阿Dee（何啟華）就指原來一切都是個騙局！

阿Dee以不亞於中「鳳凰不死鳥」計之冤屈申訴道：「其實個節目本身叫辣妹，我由頭到尾都冇諗過（做辣王），諗住有女就算啦，節目組本身同我講：『其實你唔使點食辣，話就話係你復仇，攞返起失去咗嘅嘢，但其實我哋有好多女仔，辣嘅部份可以交畀佢哋食。』點知去到最後一集先同我講轉名！」令在旁邊的娟姐（練美娟）也禁不住幸災樂禍道：「昆咗佢入嚟，佢食唔到辣又安個辣王朵畀佢，擺明潤佢，由頭到尾都係整蠱節目。」係啊！Dee哥「又俾人呃信任」！

撰文：葉詩

拍攝：葉志明

娟姐服裝：whynot_xx_



Dee自爆十分依賴娟姐，所以賣口乖指：「佢係最正！有佢喺度我就唔需要點樣食啦，佢一定會幫我食晒，而我嘅任務就係呈現痛苦。」娟姐亦隨之大讚：「觀眾好鍾意睇佢痛苦，佢真係做得非常之稱職。」（葉志明攝）

辣到失禁猶有餘悸？ 「嗰啲爛鬼稱號Who cares？」

「辣王」這個稱號從何而來？相信有追看ERROR節目的觀眾並不陌生，將時間線推往《花姐ERROR遊》，阿Dee除了在九州福岡挑戰激辣燒肉獲得稱號後，第二季之「辣王名銜保衛戰」亦成功捍衛「辣王」威嚴，不過他似乎相當懊悔當年勇字當頭：「就係衰嗰次，我太輕敵！以為辣有幾辛苦吖，最多咪嘔返出嚟，結果食完落肚嘔唔返出嚟，喺個肚度醞釀就出晒事！」

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想起那個「入廠」經歷阿Dee猶有餘悸，指當刻仿如身處人間煉獄：「最尾真係痛得太辛苦，食管、氣管、腸胃都痛，胃俾火燒緊、好似飲咗鏹水落肚，坐唔安企唔定、又講唔到嘢，好想嘔又嘔唔出，好想去廁所屙屎又屙唔出，然後又全身發熱，保錡成日話我辣到瀨尿，因為俾人抬出嚟嗰陣條褲濕晒！」至於那個失禁的傳說，他就極力解釋：「其實唔係我瀨嘢，係太熱太辛苦，節目組就兜頭淋左盆水落我到，咁樣我先降到溫、覺得舒服啲，所以就係咁淋水，送去醫院嗰陣條褲先會濕。」不過娟姐就不信這套說辭：「講咗咁耐一定係瀨尿，辣到失禁！」

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娟姐＝隱藏辣后

這個經歷可謂令Dee哥留下一世難忘的陰影，以致在拍攝《辣王傳》時揸緊「揸流攤」的宗旨：「每次有娟姐喺度就掂喇！」阿Dee指娟姐才是名副其實的辣后，娟姐表示從小就受媽媽嚴格訓練：「我媽咪覺得女仔要識食辣，細細個食牛筋河佢已經幫我潷一羹羹辣椒落去，由細食到大所以我對辣有種追求。」所以對於不能吃辣的人她憤然指完全看不過眼：「好鍾意食辣嘅人見到身邊嘅人食唔到辣會好炆憎，明明一啲都唔辣就食到嘻呵哈唏咁，覺得好娿哿成個女人咁！」

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不過阿Dee就指吃辣是一份辛苦工：「拍呢個節目真係好辛苦，身體差、食完仲雪上加霜，但又要捱住，因為仲有好多嘢要做，辛苦得來又覺得唔夠呈現到效果。」阿Dee表示自己不欲接受此等訓練：「好嘥氣呢啲諗法，呢個思想好錯，我唔想再經歷一日屙三四次嗰種痛苦！」所以他迫不及待尋求接班人：「《辣王傳2》之搵接班人，用辣魷魚遊戲搵，有幾百個參賽者玩小遊戲，最後嗰個就可以攞到價值400幾億嘅辣椒。不過我覺得係保錡，一定係吳保錡幫我接班，做新辣王！」不過娟姐就指辣王必須經嚴格考核：「佢過到關先講，可能我哋啲辣妹唔批，我哋都要審查！」