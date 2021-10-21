Chill Club演唱會｜陳凱詠意外甩裙得阿Dee神救場　完騷失望落淚

《Chill Club The New Vibes》周三晚（20日）在九展Star Hall進行錄影，陣容包括人氣男團ERROR、岑寧兒、Jace（陳凱詠）及Joyce（鄭欣宜），現場氣氛相當熱烈，不過演出途中出現意外小插曲，Jace在跳唱《天生二品》後險甩裙走光，令她需要拉着裙子整理，幸好後來得舞台拍檔阿Dee（何啟華）遞上外套出手相救。



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Jace在完騷訪問提及「甩裙意外」表示：「嚇死我啦！」，又失望嘆氣指未滿意自己的表現：「本身打足底，當我一知道甩裙、一邊繼續唱、一邊又好想扣返，嗰陣真係好慌。」Jace感激阿Dee英雄救美，即時遞上外套解圍：「佢嗰陣好Man，從此我望佢個眼光會唔同咗。」Jace指原本很期待今次演出，未能展現最好的一面及原本花心思編排好的舞蹈而大感可惜，說着說着更忍不住落淚。