金宣虎被包裝成暖男後爆紅　卻傳被經紀公司親手摧毀？

憑電視劇《Start-Up》及《海岸村恰恰恰》爆紅的35歲韓國男演員金宣虎，早前因被爆強迫前女友墮胎後秒分手、與螢幕形象相差甚大兼常常大罵導演及對手演員的醜聞隨即一連被多個廣告商、節目及劇組割席，三日之內形象事業毀於一旦。事實上，金宣虎早年並非像現時集無辜、呆萌、純品暖男形象於一身，而是經其所屬經紀公司S.A.L.T.娛樂的包裝下由頭到腳改造而成才受到大眾的愛戴，然而昨日（20日）卻有一名自稱是金宣虎的熟人爆料指，將金宣虎推落地獄的幕後黑手正正同樣是S.A.L.T.娛樂，隨即在社會引起一片嘩然，紛紛慨歎娛樂公司的操控能力實在大到令人無法想像。



金宣虎集無辜、呆萌、純品暖男形象於一身。（網上圖片）

金宣虎於2009年以舞台劇演員身份出道，當時的他打扮較為隨性，喜歡穿衛衣、戴cap帽，又經常佩戴戒指、手鍊及腳鏈等飾物，直到他於2018年簽約成為S.A.L.T.娛樂旗下藝人之後，形象隨即迎來180度大轉變。金宣虎不但變得更喜愛穿純色系的T恤、冷衫、大褸等等，更不再佩戴任何飾物，變得更乖巧乾淨，整個人猶如重生了一樣，更成功幫助他攀上事業高峰，去年一躍成為韓國新任男神代表，成為萬千寵愛在一身的一線男演員。

金宣虎早年打扮較為隨性，喜歡穿衛衣、戴cap帽，又經常佩戴戒指、手鍊及腳鏈等飾物，與現在的形象有甚大出入。（網上圖片）

網民見到金宣虎改造前後的樣子後，紛紛留言表示S.A.L.T.娛樂實在太擅長包裝藝人的形象：「以前真的超級像小混混」、「舊照長得就像是獵愛酒吧夜店醉生醉死的樣子」、「乾淨純潔的形象全都是做出來的」、「從小混混到教會歐巴的感覺」。

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S.A.L.T.娛樂段時間內一手改造並捧紅金宣虎，但卻同時被指是親手將他摧毀的幕後黑手。金宣虎的醜聞爆出後，已經有韓媒踢爆原來他與S.A.L.T.娛樂已於今年9月正式約滿，只因為《海岸村恰恰恰》實在太紅的關係而順延合約，金宣虎更成為不少經紀公司的搶手貨。一名自稱是金宣虎的熟人爆料昨日爆料表示，S.A.L.T.娛樂與藝人簽約前就會先向藝人套料，得知他們不光彩的事情，表面上是一出事時能有妥善的處理和解決方式，但同時亦是藝人想離開公司時用來要脅續約的「把柄」，如果談不成就會毀了對方的事業，不讓其他公司漁人得利。這亦解釋了為何金宣虎被爆醜聞後，S.A.L.T.娛樂遲遲未發聲，不但沒第一時間反駁或澄清，而是讓事件繼續發酵，猶如旁觀者一樣親眼看着金宣虎一步一步由國民暖男成為被大眾唾棄的渣男。

金宣虎的所屬經紀公司S.A.L.T.娛樂將他180度大改造。（網上圖片）

雖然沒有確實證據，證明S.A.L.T.娛樂與踢爆金宣虎醜聞有必然的關連，但不少網民都認同這可能是娛樂公司的慣用伎倆，皆因約滿不續約與爆出醜聞的時機實在太過巧合，令人聯想起今年5月被爆與負面新聞累累的李多寅拍拖導致形象插水的李昇基，以及密謀想跳槽卻於今年4月被爆冷暴力徐玄、要求修改劇本、對待工作人員態度欠而被罵翻的金正賢。

李昇基今年被爆與負面新聞累累的李多寅拍拖導致形象插水。（網上圖片）

金正賢於今年4月被爆冷暴力徐玄、要求修改劇本、對待工作人員態度欠而被罵翻，當時他的經紀公司亦遲遲未有發聲。（osen）

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