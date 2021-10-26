艾力寶雲誤殺攝影師超自責瞬間變蒼老　編導連署抵制用真槍拍戲

資深影星艾力寶雲（Alec Baldwin）在拍攝新片《Rust》時，舉起道具槍擊發，竟然造成女攝影指導Halyna Hutchins重傷死亡，不僅全球為之震撼，他也因此心痛欲絕，情緒既哀傷又歇斯底里。Halyna Hutchins的丈夫Matthew與兒子Andros已抵達該片外景地，Matthew也被拍到和艾力寶雲擁抱。
Matthew在意外發生後一直與艾力寶雲有連絡，認為艾力寶雲對他們一家的態度是蠻支持，還沒有將整件悲劇歸咎在他身上的意思，但艾力寶雲碰到艱難的處境時，向來習慣先自己靜一靜、把自己整理好，所以他這次應該也會先淡出公眾眼前一陣子。
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據《People》報導，艾力寶雲已把近期的演出邀約都推掉，這次事件對他造成很大的打擊，旁人看他都感到他像個被打倒的老頭，身體語言明顯呈現頹喪，似乎瞬間老了很多歲。劇組人員出席家屬的私人追思會，艾力寶雲也在現場。
已有編導發起連署，呼籲在片場禁止使用真槍，改善電影拍攝工作環境，獲得一些業界人士支持。琦溫斯莉（Kate Winslet）獲獎名劇《東城夢魘》（Mare of Easttown）的導演Craig Zobel 表示，現在有電腦特效，真的不需要用到真槍，或許眼利的觀眾會看出破綻，但誰在乎這個？這都是不必要的風險。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】