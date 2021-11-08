金音獎頒錯獎！男歌手ØZI講完感言無奈移交獎座　黃宣接獎更尷尬

【金音獎／ØZI／YELLOW黃宣】第12屆金音獎頒獎典禮6日於高雄流行音樂中心登場，最佳創作歌手獎由嘉賓岑寧兒在港頒發，不料台上發生誤頒的意外，使得ØZI到手的獎座飛走了，實際上得獎者為YELLOW黃宣。



YELLOW黃宣會後受訪提到有種失而復得的感覺，「我都冒汗了！滿尷尬的！我剛坐ØZI旁邊，想說鏡頭照到要擺出一些比較戲劇化的動作、表情，所以剛上去（領獎）有點難為情，不過這是音樂人的盛會，不管是誰得獎，有機會聚在一起就很棒。」他也感謝所有到場參與的音樂人，還有自己的工作夥伴。

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而因他和ØZI私交滿好，剛在後台找不到ØZI，原先打算邀他重新上台，「不知道該怎麼跟他解釋，太尷尬了，但滿多人都是從台北來到高雄，很像是一個放假的感覺。」

據了解本屆評審團在早上投票選出得獎者，對結果不知情的岑寧兒一一錄製每組入圍者得獎的影片，豈料負責播放影片的工作人員疑似過度緊張，將要播放介紹入圍者影片的點成岑寧兒介紹ØZI得獎的影片，所以導致烏龍事件發生。

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對此官方回應：「因為工作人員的疏失，造成影片播放錯誤，今年的承辦單位，要向ØZI及所有音樂人致上最大的歉意。」ØZI的經紀人回應：「我們都沒想到音樂人如此重視的獎，竟然會出這麼烏龍的錯誤，ØZI心情目前還好，只是還在驚訝當中。」

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