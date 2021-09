方皓玟出道19年悟出《Lost n Found》　哭乾了眼淚總會遇到好天氣

方皓玟,香港歌手,2002 年在台灣出道,2010 年走向獨立,至今在樂壇走過 19 個年頭,但鮮明的形象,相信是近十年才被大家牢牢記住,並且愛上。她曾經在歌唱事業上迷失,現卻找回自己,走出獨一無二的音樂路。本名為「The Spring of Hope 演唱會」,因疫情在 2020 年取消,在今年失而復得而改名為「Lost n Found」,失而復得,可能也是這幾年來香港人需要領悟的主題。



這是小明(方皓玟的別名)第三個個人售票演唱會,由麥花臣場館的「Believe In Live」,到九展的「My Spiritual Live」,再到首個紅館個唱「Lost n Found」,一直以作品說話,這次她繼續透過音樂和表演,去說一個獨立十載的故事。因為她割捨掉大廠牌的資源,忠於自己,終尋到了這四晚的紅館觀眾。對此時此刻的香港人來說,失去和尋回兩個詞語,意味深遠。

三面台的設計,以大型臉龐雕塑方舟(垂直是臉龐,放下來是船)、既似高樓大廈又似聖堂的裝置佈景,還有大屏幕及燈光音響,就這些打造了一場崩壞與重生的歷程。開場時的前導影片播放著廢墟的影像,以古典的弦樂配襯,去表達遭遇劫難後城市的一片蒼涼,灑著片片棉花,徐徐踏上方舟的小明唱出〈分手總約在雨天〉,映照著第二場入場前的一陣雨,或許如歌中所說,雨天是分手的時候,是與過去分手的時候。

相關圖輯:方皓玟演唱會|出道19年首登紅館三面台 開場即性感上陣騷馬甲線(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 5

+ 6

小明以破爛長袍風衣造型亮相,如亂世中的難民,唱著年頭推出的新歌〈Freedom〉,唱問著自由在何處,最搶耳的除了 rap,絕對是琴 solo 的部份。簡單的歌詞和旋律,加上永遠富心思的編曲,這是方皓玟音樂吸引之處。脫下外衣,露出腹肌與馬甲線,是小明持之以恆的運動成果,在台兩邊走著,以節奏強勁的〈TMD〉,給她的 dearest,給在乎香港的人。接著的〈To Haters〉,以冷咧的搖滾曲風,鼓勵著不被壞心腸的勢力打倒的我們,世界愈壞,我們亦因此努力活得更好。這是作用力,和反作用力。

過場時,方舟變回臉龐雕塑,在眉心位置播映著一個抱膝的人不停下墜,似在自己腦海中的異空間迷失,暗示著接下來,是一個與內在自我溝通或與靈魂思辯的劇場。岔開一下話題,小明曾參演過《再見理想》和《EQUUS 馬》等舞台劇,對於劇場演出、肢體語言,她都有一定修為,而她這幾晚的狀態,不難看出她其實不是在當藝人方皓玟,而是在服務於她寫的作品,以及整個創作團隊想要帶出的藝術主題,她是整個表演藝術的一部份。她就是如此的謙卑,所以表演時全心全意,沉穩地將需要帶出的呈現出來。

點圖放大看更多方皓玟IG靚相👇👇👇

+ 1

〈超生記〉及〈666〉都是小明剛獨立時不久的作品,那時候的她寫的都是關係或社會的陰暗面,是所謂「暗黑系」的作品,但這些部份一直都存在於世界,只是大眾都愛粉飾太平,或許沒有人懂得怎去對待或處理。我嘗試將這兩首作品與崩壞及重新這個主題要連結起來,有沒有一個可能,只有當世界崩壞到停擺的時候,你發覺再不能別過頭,眼望自身關係中一直存在的問題,其實是救贖的契機?

去年疫情爆發,停課停工的時候,生死悠關的時候,每個人得到了一個迫著靜下來的機會,去處理一直不敢或不想處理的。白衫的小明可能代表靈魂,黑衣的舞者可能代表小我,二人如鏡子般的雙人舞充滿張力,好比常在我們腦海中打架的兩把聲音。〈666〉時更多的黑衣舞者出現在舞台上,詮釋著歌曲的主題 - 家暴,而勢力薄弱的小明,與黑衣人的掙扎和對峙,伴隨歌的最後兩句歌詞:「需要新鮮空氣抖抖 別共野獸困苦中鬥 你走請你走 已受夠」痛苦地落幕,大家都是輸家。

輸了,又如何?起碼告一段落,起碼可以期許未來:「就望向遠方 當街燈 早已灰暗 歸家的 真的再別要想纏住你漸退色往事 給希望加持 會過去的曾經 轉化做小諷刺」小明身後的緋紅滿月,有種淒美的感覺,占星學常說滿月帶來結束,因為月亮的能量已到高峰,象徵結束,以及能量將慢慢消退。我們儘管望著它許個願,黑夜終將過去,太陽仍會從東方升起,帶來好天氣。

演唱會的固定演出單位出場,〈All We Have Is Now〉的詞人 6 號演唱上年與小明合作的作品,如果說原版是一份溫柔安慰,6 號唱的則是堅持熱情、莫忘初心。屏幕主視覺亦由本來昏暗的街燈漸變成日光好天氣。

相關圖輯:點擊下圖睇《All We Have Is Now》MV花絮👇👇👇

+ 16

在香港走獨立路線很難,資源很有限,但創作力是無限的,而當同路人聚在一起,則發揮出更大的力量。Rubberband 的阿偉在最後一場將一些觀眾的信息帶給小明,分別是多謝她及她的團隊,為香港帶來這個極具質素的演唱會,還有一直為香港人唱作。全場報以熱烈掌聲,是一大感動位。〈終於好天氣〉是 Rubberband 與小明合作的作品,自然為大家獻上這首打氣歌,接著 Rubberband 更為大家表演〈發現號〉及〈未來見〉,是給尾場觀眾的彩蛋。

相關圖輯:方皓玟演唱會|RB重返紅館撐好友 林家謙驚喜現身唱《一人之境》(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 3

畫風一轉,仿佛來到一所聖殿,歐洲復古雕像、聖母的影像,這是 Sukhavati(梵文:極樂淨土),據說這是阿彌陀佛所化現出來之淨土,位於西方。極樂淨土距離人們居住的「娑婆世界」有「十萬億佛土」之遙。小明化身金髮女神,唱著〈異流〉期待著解放,12 位裸上身的男舞者在台上一一登場,化身 12 門徒,上演一場性的解放儀式,〈Won’t You Stand〉及〈Let’s Say〉雖然不算是講述同一個主題,卻無獨有偶地有同樣在描述活於當下的一些衝動及快樂的方法,後者的椅子舞更叫人感到熱血沸騰。

個人私心最喜愛的小明歌曲,可算是〈唵嘛呢叭咪吽〉,而每次這首歌在演唱會中,通常都以電子的重節拍,搭配性感舞蹈呈現,今次亦不例外。對於性,我們或該用另一個目光看待,性慾是人類最強烈的一種慾望。被這種慾望驅使時,人們會產生強烈的想像力、勇氣、意志力、毅力以及在其他時候所沒有的創造力。宗教大多將性和道德扯上關係,壓抑和控制。性慾,同樣也是一股創造力,若得到轉化,可以增益我們的生活。舞者圍著在躺於桌上的小明,一邊做著 Amen 手勢,她則一路呢喃著「唵嘛呢叭咪吽」,紅色的花瓣一片片灑落,解放的儀式就算完成,觀眾卻久久未能忘懷。

激情過後,紅色的海洋回歸一片蔚藍寂靜,小明唱著〈哭乾了眼淚〉、〈Dt’z It〉,情感豐富,亦是不少人失戀的療傷歌,後者以鋼琴伴奏更加揪心。〈浮沙〉是小明的最新歌曲,表達一種無力感的沉溺狀態,這是過程的一部份,沒有低谷,哪有高山?面龐雕塑一片片地剝落,化作塵埃,舞台上的火焰是心裡的一陣煎熬,卻也是一場淨化,得要燒光所有不服務於我們生命的,可能是關係,可能是信念。

第二位的固定演出嘉賓林家謙,彈唱著〈聽風〉和〈一人之境〉,有時候人生在世,難免會孤獨感,但這靜處有時讓我們把事情看得更加通透,再悟出智慧,知道自己到底是誰。

換上黑色緊身衣的小明,唱著她的批判系歌曲〈Lady Copy〉、〈虛偽〉、〈人話〉,那種「事實擺在眼前,誰還能在裝睡?」 的態度讓人沸騰起來,縱然舞蹈不是她所擅長的,但信息大於一切,而〈人話〉時的編舞更叫人震撼,全場站起來拍手,只因我們都不會忘記。

相關圖輯:方皓玟演唱會|50舞蹈員助陣《人話》超震撼 全場大合唱代表作(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 4

「一路以來都有個心願,就是希望透過音樂令這個社會或世界變得更美好,哪怕只是一個小小的改變,我已經覺得好滿足。其實每個人也一樣,大家都在追求一個更美好的世界,而為著的並不是我們自己,而是我們的下一代,我們的年青人,所以不可以放棄年青人,他是我們的將來。」師妹章尾而唱出〈I Wanna Be Strong〉,色彩繽紛的螢幕,還有她自成一格的特式唱腔,我們都知道年輕人們,還是可以有力量去活出自己的模樣。

這兩年〈你是你本身的傳奇〉和〈假使世界原來不像你預期〉在香港成了我們的雞湯,亦因此小明獲得「治癒系唱作女歌手」之名。全場亮起的手機燈,屏幕上出現大家的面孔,或是方皓玟的樣子,還有歌詞,好像一本流動的散文集,作者是方皓玟,讀者是香港人。我們都因著世界的崩壞,尋回了這片土地上的美好風景,是人。

相關圖輯:點擊下圖睇高清靚相👇👇👇

小明走上獨立歌手之路,走了十載,才到達現在的高度,而我們的旅程,則剛剛才開始。她將一切的關愛,都在寄語在〈你好嗎〉和〈願〉當中,台上一盞又一盞的微光,還有大家的手機燈,如詞人林夕曾經說的那樣「保持自己的光明,螢火蟲也能照亮世界。」白紗蓋在小明頭上,緩緩在下降,為香港人身體力行,分享她怎麼從失去到尋回。穿著晚禮服的她,台上灑落的金粉,柔黃的光束,提醒著我們,別失去盼望,香港人加油,始終會到達我們想去的彼岸。尾場限定的安歌部分,她唱出〈Life Is So Beautiful〉、〈無人像你〉、〈如果想我哭〉,溫暖的歌聲療癒著我們。

相關圖輯:方皓玟演唱會|受觀眾熱情打動破例Encore:最緊要畀大家美好回憶(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 3

在糟糕迷失的時候,我們的確只能摸著石頭過河,但也可以看成我們必需將過去割捨,正因為無路可退,沒有包袱,尋路時其實也正在創造自己的路、自己的道,才能找回一個自己,跟方皓玟一樣。

【本文獲「KKBOX」授權轉載,按此收聽文中歌曲,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】