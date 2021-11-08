換命真相劇評 | 蝴蝶效應改變結局？　未入大直路已追看性十足

無綫（TVB）電視劇《換命真相》11-15集劇評。



比起上周，今周主線劇情更明顯和緊湊，揭開了不少重大懸念，雖然未進入大直路，但追看性都不少。例如，原來鄭子誠（飾Marco）曾幾何時都係一個好人，但不幸被林韋辰（飾康永仁）揸住痛腳，被迫同流合污。仲有林韋辰表弟蕭徽勇（飾黃永亮）二奶原來知道林韋辰不少秘密，因而遭人綁架。

雖然劇集未進入大直路，但主線劇情已十分緊湊，追看性不少。（劇集截圖）

而查案劇最好睇的，是藉由解開一個懸念，再創造另一個懸念。例如，丘梓謙（飾劉星）原來是離家出走的大學生，被陳庭欣（飾朱筱筱）收留，住在咖啡店旁的倉庫裡。他身上的謎團解開後，才從他口中得悉，陳庭欣樂觀開朗，不似會選擇自殺了結生命，令她的死更添一層嫌疑。

陳庭欣的死相當有可疑。（劇集截圖）

這周故事突顯了蝴蝶效應的主題。蝴蝶效應是指，一件表面上看來毫無關係的微小之事，可能帶來重大改變。而譚俊彥（飾時光）回到過去，無意促成了劉佩玥（飾楊紫山）和丘梓謙這一對。

即便如此，譚俊彥就算改到細節，似乎仍無力回天，力挽狂瀾之下，仍眼睜睜看着眾人走向原本的結局。到底是應驗了蝴蝶效應，微小的變化可以扭轉結局，抑或還是任由命運之輪推着走？係咪好似Marvel《復仇者聯盟4：終局之戰》入面，奇異博士（Doctor Strange）見到1400萬個時空，就算各自軌跡不同，但最後絕大部分都是魁隆（Thanos）取勝？單是這點，已令故事更引人入勝。

譚俊彥以為無力回天，崩潰爆喊。（劇集截圖）

美中不足，15集中，譚俊彥心感改變不了結局，崩潰爆喊，最後由好友朱敏瀚（飾朴寶劍）鼓勵下重新振作。崩潰過程只有約莫5分鐘，總覺得有點多此一舉，可以省略。另外，劉佩玥同丘梓謙攬埋一舊，譚俊彥等人在背後微笑觀看，好似唔知點咁，只可以話充滿TVB特色，超現實過超現實。

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