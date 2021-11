藝人陳法拉(Fala)自與梁朝偉拍完Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),完成宣傳工作後,便偕家人在歐洲到處遊山玩水。近日她回到老公Emmanuel Straschnov的家鄉法國,除了與愛女在鄉郊地區摘蘋果及騎馬之外,近日就前往了首都巴黎,周日在街頭嘆咖啡。法拉身穿褐色外套,新剪的瀏海令她減齡十歲,配上紅唇更顯精神奕奕。她將近況上載至IG,發文稱:「 Everything is closed on Sunday in Paris.」悠閒生活十分令人羨慕。

