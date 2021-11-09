洪嘉豪藉《主角光環》走出陰霾　重新找回存在價值：感覺好神奇

歌手洪嘉豪周二（9日）出席商場聖誕裝飾揭幕，吸引數十「院友」（洪嘉豪粉絲專稱）帶備紙牌撐場，他更即席演唱新歌《主角光環》，令現場尖叫聲連連。談起早前在「我是現場」演唱會唱這首歌時泣不成聲，又透露心聲指一度自覺渺小並找不到存在價值：「演唱會嗰兩日搵返（存在價值）喇，原來一直都唔知有咁多人支持自己，突然之間有200個人話好愛你，嗰種感覺好神奇。」

這天再唱他直言想起當日回憶，就立刻按捺着情緒：「同自己講唔好再諗，如果唔係就唔得，今日冇眼濕濕，開心地多謝粉絲都得。（多謝院友陪伴走過低潮期？）始終唔容易，除咗自己需要硬淨，自己嘅粉絲都需要硬淨，所以特別多謝佢哋。」



洪嘉豪現場演唱新歌《主角光環》，實力一如既往的穩。（葉詩攝）

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談起最難捱的日子，嘉豪表示是疫情嚴峻的時候：「始終歌手主要係演唱，有段時間少工作、少咗活動、少咗見面，就會難捱啲，不過今年都陸續都多番。」嘉豪坦承收入亦因此減少：「唯有堅持硬着頭皮做好下隻歌。」他又不忘大讚公司處理周到、在演唱機會減少時幫他們安排不同方向的工作：「所以都OK。」嘉豪又暖心續指：「其實都唔想繼續戴口罩，因為新鍾意我嘅粉絲我都未見過佢哋嘅樣，希望個世界可以快啲好番。」

活動結束後，洪嘉豪發揮暖男本色，主動預留時間與粉絲合照、聊天。（葉詩攝）

洪嘉豪近來打破新力軍金獎的魔咒，人氣增長迅速，除了Instagram粉絲突破4萬大關，Telegram粉絲群組人數亦已逾4千，談起2022年大計，他就透露正努力做歌，並已計劃好明年1月出碟：「會有5首歌，都係自己做晒曲詞編監所有步驟，其實前後都製作咗差唔多一年，希望可以快啲完成畀大家聽到。」對於樂壇頒獎禮，嘉豪亦抱持佛系心態：「有就當然好，冇都唔會非常唔開心，歌手最緊要盡力達到自己嘅目標，今年覺得自己做到，下年又可以訂高啲目標。」

洪嘉豪在後台敷面膜的樣子被P進Annoying Orange化身「洪家橙」，他表示偶像包袱失蹤已久「已經搵唔返」。（IG／＠hungkaho）

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