美國女歌手突除褲對準男粉絲「以尿洗臉」　舞台上解放膀胱惹爭議

【Brass Against／Sophia Urista】演唱會上歌手表演得太忘我，出現一些失控的行為，時有所聞。不過美國佛羅里達州近日舉行的「Welcome to Rockville」音樂節上，搖滾樂團「Brass Against」的女主音Sophia Urista，突然興之所至，在演唱歌曲〈Wake Up〉時，請一位歌迷上台互動，卻當著台下眾人面前，將褲子褪下到腿上、光裸著臀部半蹲，就對著躺在舞台上的男歌迷的胸前開始噴尿，邊解放邊唱，還挪動身體將「水柱」對準歌迷的臉，雖然該位歌迷被尿水「洗臉」，卻歡欣高舉拳頭看似沒有不悅，觀眾們也都用力歡呼。



這驚人的一幕迅速傳遍全球網路，許多網友大罵：「真是太噁心了。」該團在社群網站上試圖道歉：「昨晚在音樂節我們玩得很開心，Sophia 失控了，我們其他人都預料不到會這樣，我們以後的演出也不會再有這種畫面。」

【圖輯】網友：太噁心了！被偶像「以尿洗臉」的粉絲卻超開心…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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