美國歌手Nick Jonas留言自薦做《蝙蝠俠》　外媒：佢未夠班！

DC擴展宇宙(DCEU)落實推出《蝙蝠俠》獨立電影,賓艾佛力(Ben Affleck)已確定不會出演蝙蝠俠一角,劇本也早已易手至《猿人爭霸戰:猩凶巨戰》導演Matt Reeves,電影將會專注在年輕版的Bruce Wayne身上,究竟這麼重要的一角會花落誰家呢?

賓艾佛力確認不會出演《蝙蝠俠》後,不少DC迷大感喜歡。(網上圖片)

雖然官方仍未公布由誰來接替演出,不過有外國媒體在社交網站公開詢問粉絲希望由誰來演出,更Tag上賓艾佛力,但他沒有回應,卻引出了美國歌手Nick Jonas親身留言「First name Nick. Last name Jonas.」

Nick Jonas多次公開表示希望出演蝙蝠俠一角,同時希望DC高層可以知道,從而考慮。(網上截圖)

其實這已經不是Nick Jonas第一次公開表示希望出演蝙蝠俠,他曾表示希望可以將蝙蝠俠帶進大家的生活裡,公開發聲也是想DC高層得知,但普遍外媒認為Nick Jonas是完全不可能出演蝙蝠俠一角,事關他仍未夠班!

Nick Jonas最廣為人知的電影作品,可說是2017年跟狄維莊遜(Dwayne Johnson)合作的《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle),他在戲中飾演一名飛行員,但就在1996年已進入遊戲,因為狄維莊遜和其他同伴誤入了遊戲當中,同時救出了他。此片上映後大獲好評,在全球獲得9.62億美元(約75億港元)票房,成為2017年票房第五高的電影!

Nick Jonas最多戲份一套戲便是跟狄維莊遜合作的《逃出魔幻紀:叢林挑機》。(網上圖片)