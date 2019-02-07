美國歌手Nick Jonas留言自薦做《蝙蝠俠》　外媒：佢未夠班！

DC擴展宇宙（DCEU）落實推出《蝙蝠俠》獨立電影，賓艾佛力（Ben Affleck）已確定不會出演蝙蝠俠一角，劇本也早已易手至《猿人爭霸戰：猩凶巨戰》導演Matt Reeves，電影將會專注在年輕版的Bruce Wayne身上，究竟這麼重要的一角會花落誰家呢？

賓艾佛力確認不會出演《蝙蝠俠》後，不少DC迷大感喜歡。（網上圖片）

雖然官方仍未公布由誰來接替演出，不過有外國媒體在社交網站公開詢問粉絲希望由誰來演出，更Tag上賓艾佛力，但他沒有回應，卻引出了美國歌手Nick Jonas親身留言「First name Nick. Last name Jonas.」

Nick Jonas多次公開表示希望出演蝙蝠俠一角，同時希望DC高層可以知道，從而考慮。（網上截圖）

其實這已經不是Nick Jonas第一次公開表示希望出演蝙蝠俠，他曾表示希望可以將蝙蝠俠帶進大家的生活裡，公開發聲也是想DC高層得知，但普遍外媒認為Nick Jonas是完全不可能出演蝙蝠俠一角，事關他仍未夠班！

Nick Jonas最廣為人知的電影作品，可說是2017年跟狄維莊遜（Dwayne Johnson）合作的《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle），他在戲中飾演一名飛行員，但就在1996年已進入遊戲，因為狄維莊遜和其他同伴誤入了遊戲當中，同時救出了他。此片上映後大獲好評，在全球獲得9.62億美元（約75億港元）票房，成為2017年票房第五高的電影！

Nick Jonas最多戲份一套戲便是跟狄維莊遜合作的《逃出魔幻紀：叢林挑機》。（網上圖片）