鷹眼︱謝洛美維納公開MCU最有意義時刻　新劇集延續愛家超級英雄

在漫威初代6位復仇者聯盟成員，其他5位都有個人電影之後，好不容易謝洛美·維納（Jeremy Renner）才迎來首部個人影集「鷹眼」，先前漫威影業總裁凱文費吉曾表示，是因為「鷹眼」的故事龐大，又得承先啟後，才會決定以影集方式呈現，較為完整，傑瑞米演「鷹眼」已有10年，被問自己認為最有意義的轉折時刻，他立刻表明是「復仇者聯盟2：奧創紀元」。



根據「Screen Rant」報導，在「 Jake's Takes」的節目上，謝洛美表明自己的想法，「我認為就是我們在『復仇者聯盟2：奧創紀元』，讓我有個家庭的時候，這對我來說開始有意義，也是我們這部影集的主要論述，並且一直在繼續，最終也成為他的顯著能力，那便是為了家庭，發展而出的堅毅毅力，我們在整部電影裡面成長，有一部分就是關於這些，現在整個影集都是屬於我的故事，我一開始在紐約看音樂劇，只是想陪陪我的孩子，然後事情發生了，發生很多驚奇的事情」。

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謝洛美曾在參演「復仇者聯盟」首集，對當時劇情頗有微詞，由於電影大半都被洗腦，讓他認為自己角色特質不夠明顯，而到了「復仇者2」就有了顯著改變，他也成為6位成員裡面唯一有妻有子女，順利在最後也能繼續享有天倫之樂的超級英雄，這同時也是「鷹眼」為何要以「聖誕佳節團圓喜劇」風格拍攝的原因。

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