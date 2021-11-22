十月初五的月光｜翻拍唔一定係破壞經典　但真係一場賭博

TVB今年第三套台慶劇《十月初五的月光》在今日首播，看名字就知道是向21年前由張智霖、佘詩曼、薛家燕及馬浚偉主演的《十月初五的月光》致敬，而角色、故事大鋼都跟前作一樣，唯一被人詬病的是，劇名之所以叫《十月初五的月光》是因為在澳門十月初五日街發生的故事，但今次新版竟然是在香港流浮山拍攝，完全是牛頭不搭馬嘴。

十月初五的月光｜1-5集劇情 何依婷情沉三角戀羅天宇先係主角？

今次場景搬咗去香港。（《十月初五的月光》劇照）

有不少網民說《十月初五的月光》新版絕對會破壞經典，因為當年的水準實在難以超越，但其實超越舊作是否新版的主要任務？絕對不是。首先，《十月初五的月光》的IP在內地非常有迴響，是一套可以衝流量的劇集，當然分數未必會比得上舊作，但至少可以令人對此劇有一定的關注，無論劇集質素是好是壞，也會引來一把網民的討論，成功製造網絡熱度。

相信沒有人會覺得可以超越舊作。（《十月初五的月光》劇照）

另外，靠這些熱度，TVB可以捧起劇入面三位中生代的主角—胡鴻鈞、何依婷及羅天宇，就好像內地翻拍《射鵰英雄傳》成功捧起李一桐，拍《神鵰俠侶》捧起了劉亦菲。當然，並不是說他做了這個角色便會紅得起，也不是一味抄襲舊人的演出便能出位，他必須要有自己的風格、特色，觀眾自然會對他另眼相看，可能將來講起初哥哥或者君好，大家未必只會記住張智霖和佘詩曼。

當然，另一方面去看，如果三位主角的表現真的是強差人意，除了破壞經典之餘，相信不多不少也是會破壞自己的前程，翻拍唔一定係破壞經典，不過真係一場賭博。

十月初五的月光｜每集至少一個新元素 角色關係大執位Q姨變婆婆

三人能否靠此劇彈起，要靠自己喇。（《十月初五的月光》劇照）

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