三台收視報告｜《換命真相》暫排全年尾六　ViuTV下跌但不用緊張

三台收視報告又再出爐，今次的日期是11月15日至11月21日。今次報告重點在TVB的台慶，創出近3年最高的收視，也看得出今次的確比往年更有心機。而劇集《換命真相》出了最終收視，不過表現只是一般，排在今年尾六的位置。



台慶｜收視創3年新高最高27.8點 草蜢及炎明熹上熱搜

台慶的收視重點已經在上文出了，這裡便不詳細說明，這裡主要集中講劇集《換命真相》，25集以來錄得19.64點，只能排在今年的第十一位，即尾六的位置。其實以劇情來說，除了大結局比較暴走之外，整體是不錯的，收視不過20點實在令人比較意外，可能是大環境風氣的問題，同一時間播的《星空下的仁醫》今次報告也只有19.9點。

即睇本年暫時的劇集（短劇不計）收視：

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綜藝方面，《萬千星輝賀台慶》最高收視27.8點，超逾243萬觀眾曾收看，創3年新高。11月21日《思家大戰》收視19.4點，乃該節目開播以來最高一集，亦為2021年至今同時段收視最高節目。

《思家大戰》愈來愈好。

至於ViuTV，收視的變動沒有太大，《全民造星IV》由5.5點雖至5.3點，《神的女主角》由4.3點跌至3.9點，《香港秘密搜查官》維持在2.9點，雖然有下滑的趨勢，但這個數字依然是很好，所以少少的跌幅不用太過緊張。

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