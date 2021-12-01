小S擘大口睡覺醜照被盜用宣傳枕頭　發文澄清：我沒有代言這個！

要令一件產品曝光率大增，用一大筆錢請明星藝人代言自不然是最有效的宣傳方法，但並不是人人都願意花巨額金錢來請代言人。近年網上愈來愈多不法商人盜用明星肖像，宣傳各樣來路不明的產品，包括台灣女星小S（徐熙娣）。



小S的肖像近日被不法分子盜用。（微博@小S）

有不法商人盜用了小S張開口熟睡的照片來推銷一個能夠改善睡眠的枕頭，又表示「小S曾發文推薦」，令小S忍無可忍，今日（30日）在Facebook上載兩張「被代言」的照片，再加上盜用兩個字提醒網民不要被騙：「我沒有代言這個！」

（Facebook：小S 徐熙娣）

網民見到這張小S的熟睡照都笑了出聲，笑指不法商人揀這張照片實在不太禮貌：「S可能想告他了」、「這廠商不會做生意也不會做人」、「還用醜照」、「也可以找一張好看一點的吧」。

除了小S之外，多年來亦有不少藝人被盜用肖像的事件，最普遍的除了是美容廣告之外，就連油漆、割包皮手術及色情網站等等竟然都榜上有名！點擊觀看以下肖像曾被不法分子盜用的藝人：