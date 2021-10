美國大型音樂頒獎禮全美音樂獎(American Music Awards),又稱「AMA2021」昨日(29日)公開多個大獎的入圍名單,其中BTS防彈少年團就以亞洲第一人身份,首次獲提名「年度歌手」而成熱話。



BTS防彈少年團今年一共入圍三項提名。(AMA)

BTS防彈少年團今年共獲得三項提及,包括「年度歌手」(Artist of the Year)、「最喜愛組合」(Favorite Pop Duo or Group)及以《Butter》入圍的「最愛流行歌曲」(Favorite Pop Song)。今年BTS防彈少年團以首次有亞洲歌手入圍「年度藝人」而成為話題,他們將與Ariana Grande、Taylor Swift、Drake、Olivia Rodrigo和The Weeknd一同爭奪這殊榮。「AMA2021」將於11月21日於美國舉行,世界各地粉絲也能通過直播一同見證。

今年「年度歌手」後補位位都是BTS防彈少年團的勁敵!(AMA)

BTS防彈少年團自2018年後,已連續4年獲得「AMA」提名及成功奪獎。(網上圖片)

