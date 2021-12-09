被偷拍換衫反遭批炒新聞！女星揭抑鬱超慘症狀+12句安慰朋友語錄

【抑鬱症】台灣女星劉雨柔去年爆出發現朋友健身房的女性更衣室裝有針孔攝影機，因此向對方提告，最近判決結果出爐，友人被判刑一年兩個月，日前她在Facebook發文吐露這段時間的心路歷程，甚至還因此罹患抑鬱症。



劉雨柔在Facebook透露當初自己成為被偷拍的受害者，對她來說是一件很不光彩的事，等到事情被曝光報導出來後，卻有人認為她是在炒新聞，那段時間她還因此患上抑鬱症，最嚴重的時候，有一個月都沒踏出家門，害怕人群、失眠三天沒睡覺、沒吃東西，吃什麼就吐什麼，半夜會打電話給媽媽，一邊尖叫、一邊捶牆大喊「為什麼是我」。

【圖輯】看看劉雨柔更多IG生活美照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

這段煎熬的日子到後來，劉雨柔決定要努力過個「正常人」的生活，去看醫生，試著走出家門，試著去工作，讓生活能回到軌道上，在當地法院判決的那天，她收到代表律師傳來的簡訊，當看到「被告被判有罪」這六個字，就忍不住一個人坐在車子裡大哭到抽搐，等了一年多、壓抑了一年多，終於告一個段落了。

最後，劉雨柔感謝朋友對她的鼓勵與安慰，還有家人的陪伴與包容，也謝謝公司老闆與同事，總是保護她為優先，同時她也強調雖然她是一個公眾人物，但也是一個需要被保護，需要被照顧的被害者，沒有做錯任何事情，只想為自己討回一個公道。

【同場加映】情緒管理│安慰朋友最有用的12句語錄 閨密抑鬱要說：辛苦妳了！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

杜汶澤移居台灣秀出健保卡 6字曝好用之處

JR紀言愷第一次替女兒剪髮 引來周蕙撿槍留言

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】