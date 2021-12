Google香港2021熱搜電影｜《梅艷芳》登頂　王丹妮緊隨MIRROR其後

Google今日(8/12日)公布香港2021年度搜尋榜,搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的題材,當中「消費券登記」、「奧運」、「疫苗預約」等成本年度熱搜關鍵字頭三位,在電影方面本地創作的傳記電影《梅艷芳》登上熱搜電影第一位,女主角「王丹妮」亦登上熱搜本地娛樂名人第四位,僅排在「盧瀚霆」、「MIRROR」和「姜濤」之後,《梅艷芳》在香港票房更大賣4700萬港元。



《梅艷芳》登上google 2021年熱搜電影第一位。(電影海報)

飾演梅姐梅艷芳的王丹妮亦登上熱搜本地娛樂名人第四位,僅排在「盧瀚霆」、「MIRROR」和「姜濤」之後。(劇照)

近日《梅艷芳》電影「侵權」一事仍鬧得火熱,梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院,聲稱自己擁有「梅艷芳」商標,控告電影公司未經他允許下擅自使用商標。不梅媽對於梅啟明的行動表示不滿,直指兒子「財迷心竅」,再放肆下去就不會畀面,揚言會斷絕母子關係。

《尚氣與十環幫傳奇》是Marvel英雄片的新嘗試,當中滲透不少港產動作片的影子。(電影劇照)

當中有不少「香港代表」的Marvel超級英雄《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)排在第2位,揚威海外之餘更獲得不少香港人大力支持,令到再有更多人認識影帝梁朝偉、陳法拉、元華等人。

點擊睇Google香港2021年度熱搜電影: