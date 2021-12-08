Google香港2021熱搜電影｜《梅艷芳》登頂　王丹妮緊隨MIRROR其後

Google今日（8/12日）公布香港2021年度搜尋榜，搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的題材，當中「消費券登記」、「奧運」、「疫苗預約」等成本年度熱搜關鍵字頭三位，在電影方面本地創作的傳記電影《梅艷芳》登上熱搜電影第一位，女主角「王丹妮」亦登上熱搜本地娛樂名人第四位，僅排在「盧瀚霆」、「MIRROR」和「姜濤」之後，《梅艷芳》在香港票房更大賣4700萬港元。
近日《梅艷芳》電影「侵權」一事仍鬧得火熱，梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院，聲稱自己擁有「梅艷芳」商標，控告電影公司未經他允許下擅自使用商標。不梅媽對於梅啟明的行動表示不滿，直指兒子「財迷心竅」，再放肆下去就不會畀面，揚言會斷絕母子關係。
當中有不少「香港代表」的Marvel超級英雄《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）排在第2位，揚威海外之餘更獲得不少香港人大力支持，令到再有更多人認識影帝梁朝偉、陳法拉、元華等人。
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