盤點Disney+12月最新影視作品　韓粉必睇《BLACKPINK:The Movie》

「Disney+」登陸香港即將一個月!在2021年11月的《鷹眼》(Hawkeye)、《親愛的艾伯圖》(Ciao Alberto)、《阿森一族》(The Simpsons)、《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)、《寶貝在家智多星》(Home Sweet Home Alone)、《毒癮》(Dopesick)等片後,「Disney+」在12月強勢推出更多猛片!



「Disney+」在12月令人期待的新片有:《星球大戰》(Star Wars)系列全新真人劇集《波巴費特之書》(The Book of Boba Fett)、麥迪文(Matt Damon)與阿當戴華(Adam Driver)主演的古裝電影《最後絕鬥》(The Last Duel)、韋史密夫(Will Smith)是主持的科普紀錄片《探訪超凡地球》(Welcome to Earth)、為慶祝韓國流行組合BLACKPINK成立五週年而特別製作的電影《BLACKPINK:The Movie》、以及BLACKPINK成員金智秀主演的全新韓劇《雪降花》!

《孱仔歷險記》Diary of a Wimpy Kid:12/3 上線

改編自謝夫堅尼(Jeff Kinney )的全球暢銷系列,講述格里Greg是一個骨瘦如柴但雄心勃勃的孩子,有著活躍的想像力和致富成名的宏偉計劃,只要他先撐過中學就可以了。而更糟糕的是,格里最好的朋友、討人喜歡的羅利Rowley似乎在生活中順風順水,好像不用努力也能在人生所有事都成功!隨著他搞笑而且往往是災難性的日記記錄,格里學會了欣賞真正的朋友,以及為正確的事情挺身而出的滿足感。

《探訪超凡地球》Welcome to Earth:12/8 上線

人類的足跡看似已遍布地球表面,但若留心觀察,便會發現還有許多不為人知的秘境尚未被發掘—探險時代離結束還非常遙遠!Disney+ 的國家地理原創系列《探訪超凡地球》將跟著獲奧斯卡金像獎兩度提名的韋史密夫,踏上千載難逢的冒險體驗並探索無人知曉的地球奇景。

《最後絕鬥》The Last Duel:12/1 上線

劇情描述發生於14世紀,當時法國對女性的極度壓迫及殘暴時期下,一段關於背叛和復仇之扣人心弦的故事。該片改編自艾瑞克傑格爾(Eric Jager)的同名小說,並根據歷史真實事件所撰寫的史詩鉅作,由奧斯卡得主麥迪文,與二度提名奧斯卡影星阿當戴華所飾演兩位鬥士之間的恩怨情仇,面臨無可饒恕之罪的悲憤下,他們唯有殊死決鬥才能為爭端劃下句點。

《BLACKPINK:The Movie》:12/15 上線

為慶祝韓國流行組合 BLACKPINK 成立五週年而特別製作的電影。《BLACKPINK:The Movie》包括未曾曝光過的採訪,和10多場現場表演,其中包含 BLACKPINK 最新 2021 年的演唱會《THE SHOW》和 2018 年的《IN YOUR AREA》。

《雪降花》:12/18 上線

《雪降花》是韓國一線演員丁海寅和BLACKPINK成員金智秀主演,並由2019年大熱韓劇《天空之城》的製作團隊打造的浪漫愛情劇,《雪降花》 故事背景設定在1980年代末的首爾,講述一對情侶墜入愛河的溫馨故事。兩人墜入情網後也發現彼此深陷動盪與複雜謎團。

《波巴費特之書》The Book of Boba Fett:12/29 上線

由特穆拉莫里森(Temuera Morrison)飾演傳奇賞金獵人、溫明娜(Ming-Na Wen)飾演傭兵芬尼克尚德Fennec Shand,《波巴費特之書》的時間軸及劇情發展皆與《曼達洛人》(The Mandalorian)緊密相連,講述兩人重返塔圖因星球荒漠,謀劃奪取銀河界的黑道老大「賈霸 Jabba the Hutt」及其犯罪組織所管理的領地,試圖統治龍蛇雜處的塔圖因星,並因此開啟一場地下世界的探索之旅。

