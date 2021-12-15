驚傳Jer與《全民造星IV》Alice搭上導致情變　當事人深夜25字回應

MIRROR成員Jer（柳應廷）於2018年參加《全民造星》時，已承認有位感情穩定的女友Kelly，Jer又曾在陳志雲的訪談節目《Stephen．傾》坦言女友易呷醋，近日有指兩人疑似情變分手。有網友發現Kelly的IG已取消追蹤男友，再取消追蹤Jer粉絲的IG。此外，Kelly又刪除了所有與Jer的合照。而Jer前日也取消追蹤女友IG，但仍保留早年與Kelly的放閃合照和留言，如2018年感謝女友支持的甜蜜合照，2017年一齊去日本旅行的合照等。

Jer與拍拖5年女友Kelly疑似分手。（網絡圖片）

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Jer曾在訪問中說到：「每對情侶都經歷過紛爭，之不過我哋係Artist就會被放大咗件事，我明白作為公眾人物就會咁，都希望大家可以畀返多啲空間我哋。大家可以繼續支持我哋，但私人事就留啲時間畀我哋處理，唔好去多加評論，感情事兩個人最清楚，外間揣測未必係最正確。」早前MIRROR六子開騷，阿Jer坦言有邀請女朋友到場：「有邀請女朋友嚟，近排忙住籌備個騷，未處理感情生活嘅事，希望集中個騷之後再處理。（有冇歌特唱畀女朋友聽？）冇㗎，跟住個騷嘅主題揀歌。」

阿Jer坦言有邀請女朋友到場睇騷。（鄺鈺瑩攝）

事件今日又有最新發展，有傳媒指收到報料，引致Jer和Kelly情變的原因，竟然關《全民造星IV》參賽者Alice（許寶恆）事！事緣Jer是擔任《全民造星IV》25強導師之一，而他的組員正正有Alice份，Alice見到自己的偶像當然非常主動，拎埋電話傾偈，Kelly最嬲是Jer不會避忌，才導致這次情變事件。

而該報道更指，Alice身邊的朋友透露Alice本身也有男朋友，更跟身邊人說Jer想和女友分手，自己又想跟男友分手，兩個人在這個時間相遇是緣份。做到咁出面，其實很多ViuTV內部人都知道此事，更有勸阻Alice，不過她並沒有理會。

Alice喺節目都幾高討論度。（IG@huii_alice）

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對於此事，Jer在深夜於IG動態出post，疑似回應此事，他說：「請不要相信一些不實報道，這位事會影響的人實在太多太多。」

Jer在深夜於IG動態出post，疑似回應此事。（IG@jeremylaous）

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