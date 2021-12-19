By2妹妹Yumi被鬧王力宏炮友後首現身　揭8年前曾自爆戀上音樂才子

王力宏日前宣布與結婚八年的太太李靚蕾離婚，隨即被對方以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，包括於婚內多次約炮、召妓等，其中一名王力宏的炮友兼小三被指影射成By2的29歲雙胞胎妹妹Yumi（孫雨），當時馬上在微博透過工作室發文稱已以Yumi本名白煒玲報警並控訴對方誹謗，令李靚蕾事後反擊揚言會提供證據，正式與對方宣戰。
李靚蕾發文回應Yumi等同直接承認對方為王力宏的其中一名炮友或戀人，雖然有Yumi的好友在網上爆料為Yumi護航，指王力宏與李靚蕾拍拖係講早就已與Yumi在一起，直到Yumi得知王力宏要結婚才知道自己是小三的事實，但甚至背叛依然放不下，在王力宏結婚後依然與他糾纏不清兼傳送性感照取悅對方。
有網民翻出Yumi於2013年8月接受訪問時提到自己理想型男友的片段，當時她表示自己喜歡有音樂才華的才子，又自爆曾深陷一段與音樂才子的戀愛，當時正正就是王力宏宣布結婚前的三個月。如今她的小三身份被李靚蕾承認，令不少網民猜測她當時口中的音樂才子正正就是王力宏。
事件曝光後，Yumi隨即受到廣大網民怒轟，不但要求她退出演藝圈，就連By2原定於月底的直播活動亦被宣布取消，但身在成都的她昨日（18日）依然若無其事地連同姐姐Miko齊齊為綜藝節目《超新星運動會》進行錄影。Yumi身穿藍色短袖T恤和黑色長褲，並紮成兩條孖辮現身，看起來相當年輕有活力，但表情卻看起來相當憔悴，臉上亦毫無血色，不斷若有所思抬頭往上天花板，看來心情並非沒有受到任何的影響。
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