By2妹妹Yumi被鬧王力宏炮友後首現身　揭8年前曾自爆戀上音樂才子

王力宏日前宣布與結婚八年的太太李靚蕾離婚，隨即被對方以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，包括於婚內多次約炮、召妓等，其中一名王力宏的炮友兼小三被指影射成By2的29歲雙胞胎妹妹Yumi（孫雨），當時馬上在微博透過工作室發文稱已以Yumi本名白煒玲報警並控訴對方誹謗，令李靚蕾事後反擊揚言會提供證據，正式與對方宣戰。



王力宏與李靚蕾日前宣布離婚，結束八年婚姻。（微博：@王力宏）

新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi（左）曾與王力宏（右）拍攝親密照片。（fb「爆料公社」圖片）

李靚蕾發文回應Yumi等同直接承認對方為王力宏的其中一名炮友或戀人，雖然有Yumi的好友在網上爆料為Yumi護航，指王力宏與李靚蕾拍拖係講早就已與Yumi在一起，直到Yumi得知王力宏要結婚才知道自己是小三的事實，但甚至背叛依然放不下，在王力宏結婚後依然與他糾纏不清兼傳送性感照取悅對方。

BY2工作室出POST。(BY2工作室微博)

有網民翻出Yumi於2013年8月接受訪問時提到自己理想型男友的片段，當時她表示自己喜歡有音樂才華的才子，又自爆曾深陷一段與音樂才子的戀愛，當時正正就是王力宏宣布結婚前的三個月。如今她的小三身份被李靚蕾承認，令不少網民猜測她當時口中的音樂才子正正就是王力宏。

Yumi曾經與王力宏相當親密。（微博圖片）

新加坡雙胞胎組合BY2妹妹Yumi（中）曾與王力宏（右）拍攝親密照片。（fb「爆料公社」圖片）

事件曝光後，Yumi隨即受到廣大網民怒轟，不但要求她退出演藝圈，就連By2原定於月底的直播活動亦被宣布取消，但身在成都的她昨日（18日）依然若無其事地連同姐姐Miko齊齊為綜藝節目《超新星運動會》進行錄影。Yumi身穿藍色短袖T恤和黑色長褲，並紮成兩條孖辮現身，看起來相當年輕有活力，但表情卻看起來相當憔悴，臉上亦毫無血色，不斷若有所思抬頭往上天花板，看來心情並非沒有受到任何的影響。

Yumi昨日（18日）依然若無其事地為綜藝節目《超新星運動會》進行錄影。（CFP）

Yumi身穿藍色短袖T恤和黑色長褲，並紮成兩條孖辮現身，看起來相當年輕有活力，但表情卻看起來相當憔悴，臉上亦毫無血色，不斷若有所思抬頭往上天花板。（CFP）

點擊觀看更多Yumi的圖片：

+ 12

+ 61

+ 24

李靚蕾反擊王力宏爸爸指控兼再爆料 發最後通牒：3點前公開道歉

+ 2

點擊睇王父親筆信：

點擊睇李靚蕾日前的數千字爆料全文：