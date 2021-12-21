李靚蕾放生王力宏半日收拾心情　蒲頭祝福好友侯佩岑43歲生日

王力宏與李靚蕾離婚一事昨日（21日）暫告一段落，王力宏認錯暫別娛圈，而李靚蕾選擇放過不提告。在兩人離婚消息傳出當日（15日），李靚蕾好友侯佩岑寫下「願我們都能安之若素，靜好如初。」隔空安慰，到昨日侯佩岑43歲生日，在IG放上寫有Happy Birthday的氣球照片，留下「珍惜、感恩、祝福」六字，數小時後李靚蕾有為照片點讚，引起網民關注。
侯佩岑、李靚蕾、陶喆老婆江佩蓉原本在彼此生日時都會互相慶祝，去年生日三人抱在一起合照，但今年因李靚蕾離婚滿城風雨，為免好友難受，侯佩岑今年選擇低調慶祝，而李靚蕾亦禮貌地送上讚，沒有受離婚問題阻礙了姊妹情。
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李靚蕾深夜撰文反駁：
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