王力宏「左思右想」道歉文被爆抄襲留言　遭鬧爆零誠意似抄功課

王力宏早前被前妻李靚蕾以長文「毀滅式」控訴多項渣男行徑，包括在婚內多次出軌、與女性亂搞兼召妓等等而引起社會嘩然。王力宏於周日晚上在社交網站上載的聲明被網民指出錯漏百出，昨日（20日）宣布暫時退出娛樂圈的道歉文則相比起來文筆好得多，被網民大讚「記得給人家公關費」。然而，王力宏這篇「充滿誠意」的文章卻被踢爆原來是抄襲網民在留言時提供的「範文」！



王力宏昨日（20日）宣布暫時退出娛樂圈兼道歉，前妻李靚蕾回應表示「不會告了」。（CFP）

王力宏昨日所寫的道歉文寫道：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」然而，這篇左思右想的文章，竟然是參考了日前網民見到王力宏寫出錯漏百出的聲明之後留言教他如何回應的文章，其中有不少用字和表達都相當類似：「未來會盡父親應盡的責任」、「都是我一個人的責任」、「對不起粉絲、對不起所有人、對不起社會大眾」、「暫停演藝工作修補家庭關係」。

（Facebook：@王力宏 Wang Leehom）

然而，現時這名網民的留言已經被王力宏刪除，但「範文」依然在網上瘋傳，隨即引起網民留言恥笑王力宏連道歉都要抄襲相當沒有誠意：「抄功課」、「難怪文筆突然這麼好」、「要給對方稿費了吧」。

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