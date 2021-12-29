2021回顧｜本年娛樂圈出產十大極級美女　《全民造星IV》霸佔四位

2021還有三天便過去，今年可以說是娛樂圈在近十年最多討論度的一年，用百花齊放來形容是最好不過。今年娛樂圈突然爆出很多新人，當中包括TVB、ViuTV、 Youtuber等等，所以很多新一代女神也開始湧現。以下立即為大家總結一下，列出十個今年新上位的年輕女神！

𝐀𝐬𝐡 鍾卓穎

在《全民造星IV》中閃亮登場，被淘汰後依然獲得不少網民支持，粉絲人數急升，更有廣告商找她出席品牌活動，將來絕對會是新寵兒。

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游嘉欣是TVB的新寵兒。（梁碧玲攝）

游嘉欣

自上年《香港愛情故事》開始彈起，今年劇接劇已經拍下四部劇集，人氣愈來愈強，今年才21歲的她前途無可限量。

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Kayan9896在網絡上有極高人氣。（IG／＠kayan9896）

Kayan9896（吳家忻）

上年才開始踏入演藝圈，因為「試當真」在今年爆紅，23歲的她現在與林家熙（Locker）拍拖，不過依然是一眾網民的女神。

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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