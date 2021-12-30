梅艷芳忌辰｜沒人敢遺忘的梅姐　9段愛情最後成人生遺憾

2021年12月30日，似水流年，今天是梅艷芳逝世18年的忌辰，大家難免會懷緬過去，聽着阿梅的歌聲，讀着她的故事，彷如似是故人來。阿梅匆匆一生充滿傳奇，早在兩個月前大家在電影《梅艷芳》重溫過一次，這顆耀眼巨星注定屬於舞台。

電影《梅艷芳》上映後，令圈中藝人都想起跟梅姐相處過的點滴。（視覺中國）

據了解，入行21年的梅艷芳，其感情生活可謂波折重重，直至終年40歲仍然孑然一身。有指梅姐一生有過9段鮮為人知的感情史，她坦言畢生只欠一個人。然而在梅姐離世前，她曾多次在公開場合表示，即使沒有兒女、未曾結婚，坦言不無所憾。雖然她曾遇上多段戀情，但最終由於種種原因，愛情未能開花結果。

點擊下圖即睇梅艷芳9段鮮為人知的感情史

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同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好

不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。

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