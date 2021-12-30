梅艷芳忌辰｜沒人敢遺忘的梅姐　9段愛情最後成人生遺憾

2021年12月30日，似水流年，今天是梅艷芳逝世18年的忌辰，大家難免會懷緬過去，聽着阿梅的歌聲，讀着她的故事，彷如似是故人來。阿梅匆匆一生充滿傳奇，早在兩個月前大家在電影《梅艷芳》重溫過一次，這顆耀眼巨星注定屬於舞台。
據了解，入行21年的梅艷芳，其感情生活可謂波折重重，直至終年40歲仍然孑然一身。有指梅姐一生有過9段鮮為人知的感情史，她坦言畢生只欠一個人。然而在梅姐離世前，她曾多次在公開場合表示，即使沒有兒女、未曾結婚，坦言不無所憾。雖然她曾遇上多段戀情，但最終由於種種原因，愛情未能開花結果。
點擊下圖即睇梅艷芳9段鮮為人知的感情史
+7
同場加映：TVB十年前收視咩局面？ 最低一套《團圓》竟然比今年最高一套仲好
不如我們再今次看看在20年前，TVB的劇集是如何受歡迎？2001年，絕對是TVB劇集高收的一年，當年出了不少經典劇集，包括今年即將上映電影版的《尋秦記》，當年的視帝由古天樂奪得，視后則是汪明荃，而且共有六部劇集最高收視衝過40點。
👇👇👇立即睇吓當年劇集的盛況👇👇👇
+10
余潔瀅因《全民造星IV》人氣急升 仲有咩藝人嘅兄弟姊妹應出道？三台收視報告｜TVB劇集綜藝齊齊跌 ViuTV保持水準變化唔大騷動音樂｜陶大宇呼籲大家珍惜點歌：世界冇咗音樂地球真係倒轉全民造星IV｜榛綦靚樣唱得成功跑出 家燕媽媽今年有三位學生上位飛虎之壯志英雄｜G.E.M.隔三年再唱粵語歌 劇集包含三大TVB元素?