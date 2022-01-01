謝和弦前妻肉搏莉婭互告傷人　以的士車門這樣夾傷對方入獄兼罰錢

【謝和弦／莉婭／Keanna】台灣歌手謝和弦自從和前妻Keanna離婚，和現任老婆莉婭（陳緗妮）再婚後，雙方就因為侵害配偶權、竊盜、傷害等案件，鬧上當地法庭。去年7月，謝和弦和Keanna因竊盜和侵佔案，到新北地檢署開庭。



沒想到在離開時，Keanna和莉婭（陳緗妮）竟發生衝突，事後莉婭（陳緗妮）指控對方踹車門，夾傷她手腳。審理過程中Keanna皆否認，但28號新北地方法院判決出爐，Keanna被依傷害罪，判拘役10天，得易科罰金1萬元台幣。

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早在謝和弦和前妻Keanna離婚時，他就指控Keanna在搬離兩人住處時，竊取、侵佔自己所購買的家具等物品。當時謝和弦向對方提告，也在現任老婆莉婭（陳緗妮）的陪同下，一起前往新北地檢署開庭，Keanna則是和經紀人一同出庭。

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開庭結束後，謝和弦和莉婭（陳緗妮）要搭乘地檢署外排班的的士離開，不過Keanna似乎是想和他談事情，竟然衝到的士門邊。雙方就這樣在車內和車外拉扯，過程中，莉婭（陳緗妮）的手腳不慎被夾傷，才會氣得下車理論，不過Keanna卻指控她用指甲抓傷經紀人，害的她病症發作，雙方也因此互告傷害。

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新北地方法院在審理時，不只有勘驗台灣地檢署外的監視器，同時也調閱了路口監視器交叉比對，也找來當時的的士司機作證，認定Keanna確實有用右腳踹門，至於莉婭（陳緗妮）是否動手抓傷經紀人，則是證據不足。當地法官認為，Keanna有傷人、但對方僅瘀青，因此輕判她拘役10天、得易科罰金1萬元台幣，莉婭（陳緗妮）的部分則是不起訴。

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