楊采妮47歲新戲拍濕身落水戲　獲前輩大讚最美媳婦︰漂亮又有演技

金馬獎最佳視覺效果入圍、斥資8000萬台幣重金打造，今年最暖心奇幻電影《嗨！神獸》由新銳導演池家慶執導，集結楊采妮、白潤音、呂雪鳳、李李仁主演。故事以會吃掉惡夢的神獸「食夢貘」傳說變成床邊故事為靈感，開啟了小男孩因為相信而長大的成長歷程。



在正式預告中，畫面曝光白潤音當年只有8歲的稚嫩小臉，滿臉萌樣跟著阿嬤和媽媽等待爸爸李李仁回家，漫遊在夜晚的街道上時，意外發現大小神獸的蹤跡，阿吉決心找到爸爸口中的神獸，不但帶著媽媽楊采妮身處在充滿奇幻氛圍的森林，還帶著兩個小夥伴「花生及扁豆」一起展開探險，三個男孩搭著小船緩緩在海岸漂流，光亮的海面宛如踏入無人仙境，最後白潤音騎上神獸現身漁村街道，跟隨大小神獸吃掉每個人的惡夢，純真模樣讓觀眾直呼超可愛。

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楊采妮這次演出白潤音媽媽，戲外擁有一對雙胞胎兒子的她，對小男生特別有一套，拍攝空檔總是把所有時間拿來陪伴白潤音，耐心傾聽兒子心情、玩遍各種自創遊戲，知道白潤音喜歡扭蛋，從新加坡返回劇組時，還特別送他好幾套扭蛋作為回歸禮物，如此「收買」之下果真培養出真感情。

其中有一場戲楊采妮和白潤音必須在淹水的船艙中爭吵，為演出到位，船外出動水車噴灑製造雨勢，母子都在渾身濕透的狀態下對戲，楊采妮甚至連演完自己的殺青戲後，也表示要陪著兒子阿吉，並和劇組一起迎接「總殺青」，不僅工作人員相當感動，導演池家慶更讚歎：「女神實在太溫暖窩心。」

除了成功獲得兒子阿吉和工作人員的心，楊采妮也和片中婆婆呂雪鳳相處愉快，雖然劇情安排無緣婆媳一開始見面的氣氛劍拔弩張，戲外兩人卻感情融洽，呂雪鳳直誇楊采妮是「水媳婦」，透露合作心情：「我還沒有出道進影劇圈，她就已經演電影了，我非常欣賞她，生得漂亮又有演技，她現在能復出演這齣戲，而且是與我合作，我作夢都會笑！」

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《嗨！神獸》故事背景設定在宜蘭漁村一個純樸小鎮，這裡的人們多以捕魚維生，漁夫爸爸告訴兒子阿吉，傳說中的神獸會在夜裡出現，把大家的惡夢都吃掉，讓阿吉對神獸的存在深信不疑，有天爸爸出海捕魚後沒了消息，離家許久的媽媽再度出現，不知所措的阿吉決定和他的朋友們一起前進森林找尋神獸。

電影裡除了親子互動有笑有淚，小男孩之間的純真友誼也讓人會心一笑，為刻畫屬於漁村的生活場景，劇組找到能夠媲美《灌籃高手》經典湘南海岸平交道，擁有整片蔚藍海洋美景的宜蘭大溪「活動中心濱海平交道」拍攝，從平交道看過去就是與人煙稀少的荒廢草原以及不同的漁港周邊路線，畫面美不勝收。

電影中擔任要角的白潤音、林祐銓、陳京甫三人完全自來熟，不需要事前準備，剛進入劇組就成為麻吉，沒事就玩在一起，私下還笑稱要組成一個少年偶像團體，取名「神獸BOYS」，立刻成軍的三人還排起隊形、練了隊呼，認真得煞有其事，感情好到白潤音第一天拍完戲就說：「跟兩兄弟一起演戲是最美好時光。」

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三位男孩年紀雖小，敬業程度一點都不輸給眾前輩們，光是要拍攝通過平交道的海邊美景，就要一次又一次地來回奔跑，穿過田野玩樂的互動戲，邊走荒野邊吹肥皂泡泡，畫面看似天真童趣，實際上三個小朋友忙著努力避開銳利芒草；平常男孩們下課後遊玩、看海談心的地方，則是在大溪漁港的外港，要來到這個秘密基地，必須先辛苦地爬上外港堤防外的坡頂，導演池家慶當時在周邊場勘多個地點，讓跟著探索地形的白潤音、林祐銓、陳京甫直呼爬得好辛苦，媽媽楊采妮也當仁不讓的跟上小朋友們的腳步，徒步走在泥濘港邊，陪伴兒子不遺餘力，每個重要時刻都堅持親自參與。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】