奇洛李維斯成名背後悲劇人生　父母離異、妹妹患重病兼好友猝死

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡》三部曲在2003年完結後，相信許多粉絲都很難相信，在18年後竟然推出第四集《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）。早前導演Lana Wachowski則解釋製作這部電影，是希望撫慰雙親離世之痛。其實男主角奇洛李維斯的生死人生觀背後，也同樣擁有一個淒美的故事。



導演Lana Wachowski製作這部電影，是因為雙親及好友在五個星期內接連離世。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

奇洛李維斯成長在破碎家庭

現年57歲的奇洛李維斯並非在美國出生，而是在黎巴嫩首都貝魯特出世，後來曾到澳洲及美國生活。然而在奇洛李維斯兩歲時，父母卻離婚了，而當年他的妹妹Kim Reeves也出生了。翌年奇洛李維斯父親Samuel Nowlin Reeves Jr. 開了這個家，回到夏威夷的家鄉定居。

奇洛李維斯在2002年曾在一個訪問時稱：「我們的最後一天坐在露台，望著黑暗的天空。那晚他甚麼都沒有說。第二天，他把我帶到機場，然後我們10年沒有聽到他任何消息。沒有電話及信件，甚麼都沒有。」

Samuel Nowlin Reeves Jr.（右）是奇洛李維斯的父親，是夏威夷出生的歐裔美國人，而他的母親則擁有中國、夏威夷及葡萄牙血統。（網上圖片）

奇洛李維斯患讀寫障礙

至於奇洛李維斯及妹妹就跟隨母親Patricia Bond在紐約生活，前後又搬了五次家。後來媽媽改嫁荷里活導演Paul Aaron，然而兩人在1970年離婚，奇洛李維斯搬到加拿大多倫多居住。他在當地成長，曾在餐廳及溜冰場工作。

奇洛李維斯也因為讀寫障礙，曾試過5年間換了4所學校，其中一次是被一所表演藝術學校開除。雖然學業成績不理想，但他對冰球有濃厚的興趣，更曾在中學時期擔任校隊守門員，兼獲得「The Wall」的稱號。然而他因遭學校開除，因此他在15歲時，在一個猶太人社區中心的初嘗表演舞台劇的滋味，而他也曾說過，因為一位仼職舞台工作者的繼父對他影響較多，或影響到他後來踏足演藝界的原因。

奇洛李維斯與River Phoenix拍攝《不羈的天空》而成為好友。（《不羈的天空》劇照）

好友River Phoenix離世

除此之外，奇洛李維斯的好友River Phoenix的離去，也對他影響很大。兩位的成長背景非常相似，都是在沒有父親的環境下長大。可是River Phoenix因濫藥而在1993年10月31日死亡，年僅23歲，而奇洛李維斯則是29歲。在人生最好的時光，最好的朋友離開，當然讓人傷心。過去提起這位故友，他曾表示「很掛念」他。

他在2019年在節目《The Late Show with Stephen Colbert》宣傳新戲時，當時主持問他「人死後，你覺得會發生甚麼事？」，他認真回答：「我相信愛我們的人會很掛念我們。」，觸動不少人。

River Phoenix憑電影成為威尼斯影展最佳男主角。（《不羈的天空》劇照）

妹妹Kim Reeves患白血病

奇洛李維斯與女友Jennifer Syme故事，相信也有很多人知道，在1999年12月24日，當時懷孕8個月的女友，腹中孩子Ava Archer Syme-Reeves突然胎死腹中。有指兩人受事件打擊而分手，但在2001年復合。可是Jennifer Syme在2001年4月2日遇上車禍離世。本來的幸福，忽然間在他眼前灰飛煙滅。

大受打擊的奇洛李維斯曾表示：「如果Jennifer和孩子都沒死，我們現在應該多幸福。」然而在同一年，奇洛李維斯的妹妹Kim Reeves在1991年證實患上白血病。當年為了照顧妹妹，他還曾一度考慮息影。而他還把拍攝《22世紀殺人網絡》（The Matrix）的70%收入捐贈給了醫院，用作治療同樣患白血病的病人。

由於奇洛李維斯的妹妹Kim Reeves（左）曾受白血病煎熬，故他曾向SickKids，PETA和Stand Up to Cancer等組織捐贈了數百萬美元，又成立了他自己的癌症慈善機構，但從來沒有掛名。（Twitter 圖片）

幸好奇洛李維斯的妹妹Kim Reeves的白血病得到痊癒，而他更在2019年還公開了與藝術家Alexandra Grant的新戀情，兩人由好朋友發展成為戀人，或許這是上天給他最好的安排。