Matrix4專訪│袁和平由零開始訓練奇洛李維斯　最愛三部曲呢個場口

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》終於上映，早前《香港01》找來曾為《22世紀殺人網絡》系列三部曲擔任動作指導的袁和平（八爺）訪問，重溫與奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss的拍攝點滴，以及他如何設計每場動作，從而把中國功夫放到電影上，八爺還透露他最深刻的三場戲，以及他最喜愛的一幕。



攝影：梁碧玲

袁和平是《22世紀殺人網絡》系列三部曲的動作指導。（《22世紀殺人網絡》劇照）

八爺在接受《香港01》訪問時，透露第一樣要處理是演員不懂功夫的問題，因此在拍攝前，八爺為演員設計了一系列的訓練，而訓練維更持了差不多四個多月。他說：「演員不懂打真係唔得，根本不懂識功夫，一定要訓練。」對於奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss的第一印象，八爺表示兩人的外形很好，但出拳完全沒有睇頭：「死啦，一定要訓練。唔訓練一定不能拍，不像樣不如不拍。」

八爺指奇洛李維斯及Carrie-Anne Moss的外型很好，但卻完全沒有功夫底子。（《22世紀殺人網絡》劇照）

問到如何速成他們成為真正的動作演員時，他解釋：「其實沒可能速成，但在電影世界可以速成，但都要訓練。由基本功開始訓練，如何紮馬及出拳等基本功開始。訓練到差不多時，再設計好每場戲的動作，叫他們訓練跟著訓練，直到熟練才開始拍攝……差不多四個多月。」八爺坦言，完成訓練後，有6至7成似動作演員，到正式拍攝時，還高達8成：「拍的時候搏盡，我又執得靚，所以有8成似。」

八爺坦言，演員的訓練差不多四個多月。（《22世紀殺人網絡》劇照）

之後問到在完成第一集後，導演是否需要在第二集及第三集有新突破，八爺笑言應該要有：「本身個劇本及動作設計已經有新突破，如打100個Agent Smith，而第三集也有好多在車頂對打的場口，本身的靈感都有新事物。」他還表示：「你唔交嘢出來唔得，每場都要有不同設計，全部都要經過思考及設計。」

八爺沒有這一幕並非由他設計，故事板一早已經有。（《22世紀殺人網絡》劇照）

如果要從三部曲中選一場最深刻的場口時，八爺表示每部都最深刻，然而如果真的要他選擇的話：「第一集當然是在武館那場，這場幾有意思，第二部應該是百人大戰，一個人打100個Agent Smith，至於第三部肯定是雨中大戰。」之後八爺解釋，在武館那場戲唯一對兩人的要求，就是打起來要似模似樣：「最主要的特色是要打出來似模似樣，有一種功夫的味道，一種功夫的味道，似我就收貨，要有高手的感覺，只是需要有這感覺。」

八爺透露他最喜歡的那一場戲，是第一集的道場。（梁碧玲 攝）

最後八爺從三部曲中選出他最喜歡那幕動作戲時，他表示在第一集道場那場戲：「有功夫味道，最起碼似模似樣。」至於今次拍攝第四集有否聯絡過八爺時，他坦言沒有：「因為前三集動作及功夫差不多已經知道，我考過美國的特技替身演員，他們應該差不多學好，應該大部份都知道。」他更表示沒有所謂：「他們搞得掂就可以。」

八爺笑言沒有聯絡他回歸第四集：「他們搞得掂就可以。」（梁碧玲 攝）

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