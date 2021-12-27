重溫13件奇洛李維斯窩心事蹟　《22世紀殺人網絡》片酬贈癌病機構

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）及Carrie-Anne Moss主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）上映中，前者是荷里活公認的零負評男神，其好人好事屢次成為網絡熱話，如今一同重溫男神的的窩心事蹟。



奇洛李維斯是荷里活公認的零負評男神。（《22世紀殺人網絡 復活次元》劇照）

其實去年1月在北加利福尼亞州拍攝《22世紀殺人網絡 復活次元》前夕，兩位影迷Jose De Leon和Yahoska Martinez在當地遇到奇洛李維斯在「Baskin-Robbins」的雪糕店旁邊，「一支公」嘆雪糕，兩人立即上車詢問他可否合照，男神當然來者不拒。原本這件與粉絲低調合照的小事，因為Yahoska Martinez放上網，而成為網上熱話，當時甚至引來當地傳媒訪問雪糕店，查問奇洛李維斯的雪糕口味。

Yahoska Martinez野生捕獲奇洛李維斯，亦成功與男神合照。（Yahoska Twitter 圖片）

除此之外，他在今年10月中時，就向《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4）的特技替身演員，送上4枚特別定製的Rolex Submariner Date（黑水鬼），當時錶的背面印有「THE JOHN WICK FIVE」、「THANK YOU、對方名字、JW 4、2021」，前者相信是代表特別定制的五枚，而JW 4則是電影名稱。

4枚特別定製的Rolex Submariner Date送給4名特技替身演員。（Jeremy Marinas Instagram 圖片）

據了解，Rolex Submariner的官方售價為71,300港元，但2021年的炒價已經超過10萬港元。其中一位特技替身演員Jeremy Marinas因為在Instagram貼文，粉絲才知道這位男神對幕後團隊也如此重視。點擊下圖即睇奇洛李維斯13件好人好事！！！