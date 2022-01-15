華燈初上｜真媽媽桑揭日式酒店秘聞　日本男人全部都係咸濕佬嗎？

【華燈初上／Netflix】熱播Netflix台劇《華燈初上》播出後，日式酒店文化為熱門討論話題，由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》邀來有10年媽媽桑經歷的席耶娜暢聊日式酒店趣事。



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席耶娜透露，來店的日本人通常是公司菁英才被外派到台灣來擔任管理職，基本上為避免影響公司聲譽及個人前途，通常都是很有禮貌，並非像戲劇中好色，她還大方分享幾任男友都是從客人變成情人，讓朱姐聽完立刻不加思索笑說「我也要去應徵。」

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因為戲劇《華燈初上》，日式酒店文化成為熱搜關鍵話題，席耶娜說大多數人將日式酒店想的很複雜，甚至受戲劇影響，總認為日本男生很色、沒規矩，但來店的日本客人幾乎都是各行各業的菁英，才有資格派駐到台灣工作，因此辛苦工作一天，來酒店多半以放鬆舒壓為主，並不會對小姐毛手毛腳。

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席耶娜也與主持人分享，在日式酒店，會將客人分為戀愛客及友情客：「戀愛客通常指因爲暈船，短時間大筆消費，讓業績瞬間飆高，但不會長久，友情客指的是像朋友般經營，屬於細水長流型。」這一年多來因疫情關係改變經營模式，透過線上舉辦飲酒會，酒客還會寄日本餅乾零食與她們分享，讓鄭弘儀忍不住笑說：「日本人真的是很念舊。」

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