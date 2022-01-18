華燈初上2｜劉品言一場戲被摸大脾　導演唔收貨：要摸到「那裡」

【華燈初上2／Netflix】Netflix台劇《華燈初上》第二季熱播至今話題不斷，近日在台灣大專院校教授日文的日本老師池畑裕介（Kuma桑），在自己YouTube頻道就揭露，自己在「華燈初上」中扮演日本酒客對飾演「花子」女星劉品言「毛手毛腳」，更大爆導演要他摸到這個位置也可以。



【圖輯】池畑裕介揭《華燈初上2》幕後秘聞！踢爆導演要求摸到這位置：要更深更裡面！（點圖放大瀏覽池畑裕介怎麼說👇👇👇）

+ 1

Kuma桑在「Kuma桑在台灣」表示，自己對演戲有濃厚興趣，他有幸在當紅台劇「華燈初上」軋上一角，導演安排他飾演「加勢先生」，必須要趁著酒意對劉品言吃豆腐，他笑著表示，自己因為不敢做出太大動作，所以摸她大腿片段「NG好幾次」導演只得在旁邊大聲鼓勵他「摸！摸！摸到內褲！」

【相關圖輯】華燈初上｜真媽媽桑揭日式酒店秘聞 日本男人全部都係咸濕佬嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

Kuma桑也爆料由於等戲的時間很長，他和劇中演員聊天發現台灣女明星都很漂亮但是交男友卻很難，因為圈內男明星也一樣受歡迎，很難交到男友。

Kuma桑也提及，自己的學生真的是日式酒店媽媽桑，受到她們盛情邀約，邀他到酒店體驗，卻發現有些年輕小姐不太會招呼客人，為此建議招待日本客，一定要學會5句讚美日文。

【同場加映】華燈初上｜郭雪芙26個Emoji暗藏劇透 網民靠4組符號估出真兇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

「全明星3」檢討會爭議不斷 製作單位公布完整版播出時間

曾沛慈結婚老公被「警告」 「終極」金寶三：揍扁他！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】