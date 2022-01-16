減肥｜華燈初上王靜瑩公開凍齡瘦身秘訣　靠爆食修復汁美顏消水腫

熱播台劇《華燈初上》第二季開播，裡面依舊不少大咖演員。



其中，多年未出現在螢光幕前的名模王靜瑩，飾演蘇慶儀的母親，美魔女臉蛋和完美體態，讓人驚訝！王靜瑩也公開她的凍齡秘訣。

美魔女凍齡瘦身秘訣（按圖看清👇👇👇）

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美魔女纖瘦秘訣：一杯「爆食修復汁」

身材保持得宜的王靜瑩透露，年底聚餐多，忍不住就會多吃幾口，但可能一不小心，體重就回不去。因此每當多吃時，她就會自製「爆食修復汁」，把洛神、鳳梨、番茄加上脫脂牛奶等，放入果汁機一起攪打，喝下一杯有飽足感又消水腫。

名模王靜瑩在《華燈初上》第二季飾演蘇慶儀（楊謹華飾）的母親。（Netflix畫面截圖）

「洛神」抗氧化，也能對付三酸甘油酯

對於這麼厲害的「爆食修復汁」，台灣營養師宋明樺分析，若不考慮飲品比例，這樣一杯若取代正餐，熱量低很多，但基本上鳳梨是水果中熱量算高的水果，一般人要模仿跟著喝的話，鳳梨比例要注意，不可以放太多。

至於「洛神」，也是一個很好的植物性食物來源，含有豐富類黃酮、花青素、異黃酮等，皆是很好的抗氧化成分；此外，還有維他命A、C，以及礦物質例如鎂、鐵、鈣等。有些研究也發現，洛神對於包括：血脂肪、三酸甘油酯，還有肝臟發炎狀態有修復功能。

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1個小步驟，讓微量營養素發揮更好

另一個食材「番茄」，宋明樺說，番茄本身就是熱量低、營養價值高，包括維他命A、C，甚至茄紅素，都是番茄營養來源。從王靜瑩的獨門飲品，看不出有沒有調味或煮過，不過宋明樺說，「番茄中的類胡蘿蔔素偏脂溶性，可以加一點堅果或好油一起攪打，能讓脂溶性的營養素吸收更好；或者將番茄燙一下，讓體內吸收率發揮更好。」

而「爆食修復汁」用牛奶當底，宋明樺強調，其實用無糖豆漿也可以，民眾若想用飲品做輕斷食取代正餐，或做微量營養素的補充，不一定要有洛神、番茄、鳳梨，其實用當季當令的蔬菜水果食材，再搭配低脂牛奶、無糖豆漿打底，變化更多樣，營養素攝取更均衡。

用白蘿蔔做去痘面膜，半倒立養出美胸

王靜瑩還分享2個凍齡小秘訣。針對惱人的痘痘，她用白蘿蔔榨成汁，加入麵粉調成糊狀當面膜，她說白蘿蔔的渣能吸油，順便改善油光臉。另外，讓人羨慕的美胸，她的技巧是洗澡時會按摩一下胸部，還有用「半倒立」，把雙腳貼平倒放在牆壁上，上半身躺在地上後再用頸肩的力量，讓身體離開地面，來對抗下垂。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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