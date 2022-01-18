謝和弦前妻IG突發「情慾短文」疑自爆與ØZI發生關係　內容超露骨

【謝和弦／Keanna／ØZI】謝和弦前妻Keanna（戴一軒）離婚後，13日曾在IG發寫下一篇「吸吮頸」文，並在文末標註ØZI，引發網友熱議，不過之後她在限動發文解釋是在不清醒的狀態下PO的文，還寫下「天大的誤會」。
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當時ØZI經紀人回應，ØZI與Keanna雖然認識，但不是那麼熟，不料事隔4天，Keanna再度發文指「我們曾經有關係，現在沒關係」，完全是大逆轉。Keanna秀出幾張與ØZI私訊的對話截圖，並且寫道「我只是選擇解釋了一半，情慾的部分不說，來自於我不顧團隊意見非常堅持要『保Z』，所以撇清所有之間的任何關聯。」
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接著Keanna更質問「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」，更透露「這幾天我們誠心也試圖希望能盡快溝通熄火，但對方依然是不回應任由網友粉絲腦補的攻擊我」，還喊話「明明你一句話就能熄火，卻不表態，讓我非常心寒當初做了堅持『保護你』自己全擔下來的決定！ 」
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Keanna控訴對方「這本來就是我跟你『兩個人』的事，我都已經說我快崩潰承受不住了，也不喜歡說謊，而你又拒絕溝通還放任經紀人私下講小話黑我(也許你本人不知情)，我一直等，焦慮的無法睡，轟炸的無法休息，現在逼得我出來把沒完全交代的事講清楚… 」。對此，ØZI經紀人回應「因為KT的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」
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