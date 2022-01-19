謝和弦睇完前妻鹹濕短文恥笑「約砲暈船被人略過」叫ØZI早走早著

【謝和弦／Keanna／ØZI】Keanna深夜發長文大翻轉，揭與ØZI「曾經有關係，現在沒關係」，前夫謝和弦凌晨也忍不住發文嘲諷，還向ØZI喊話「纏上瘋婆趕快脫手」。



謝和弦18日凌晨發文諷「ØMG!哈們，紫民們三觀不是超正嗎？結果約砲暈船被人略過，還是他也發現雙面裸泳？知道纏上瘋婆趕快脫手。」

【圖輯】點圖放大看疑似是Keanna與ØZI的露骨情慾短訊👇👇👇

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謝和弦更指出「我的脫序是因為躁鬱症被人逼到發作，從頭到尾都是有人嗑史蒂諾斯後的情緒勒索，以為每個男人都是謝和弦會負責喔？」，最後不忘提醒「真的不要偷存壞心做壞事，因為最後都會回到自己身邊的，哈們」。

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