華燈初上｜網民瘋狂翻睇發現蘇媽媽5大死亡線索：兇手不只打一次

【華燈初上／兇手／Netflix】Netflix台劇《華燈初上》掀起追劇潮，到底殺死蘇媽媽的兇手是誰，二季全播出後，提供更多線索和新支線，劇迷化身柯南辦案，N次重刷劇情找細節。



辦案講求證據，有網民重回看第一季蘇媽媽（楊謹華 飾）被登山社發現屍體時狀況，仔細研究現場鑑識小組、刑警研判的棄屍地點，還有關鍵的法醫相驗報告，歸納出「5大死亡線索」整理思緒。

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颱風天過後，登山社一群學生登山，走到偏遠又隱密的秘境探索，卻意外發現一具屍體。當屍體被發現時，現場鑑識小組初步報告死者是女性、外表30多歲、身上沒有證件、全身沒有明顯外傷，不過屍體沾滿泥土，很難確認，以及開挖發現有「光」的火柴。

現場發現地上有拖行痕跡，拖行距離還蠻遠的，刑警潘文成（楊祐寧飾）推測：「（兇手）應該是發現拖行痕跡改用揹的。」女警（Dora飾）也接話：「拖行這麼遠才開始用揹的，力氣很大。」刑警之一阿達（章廣辰飾）則是不小心腳滑，破壞命案拖行痕跡，被成哥訓斥。最後刑警爬行一段山路，才在另一個地點發現死者所穿的另一隻鞋子，刑警潘文成推測：「這裡才是棄屍地點。」

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而屍體經過法醫相驗後，有5大死亡線索，包括根據屍體溫度以及僵硬程度推算，死亡時間是昨天（10月6日）凌晨12點至4點之間，而死因初步研判，是外傷性顱內出血，死者的後腦杓遭到硬物、鈍器重擊，建議朝他殺方向偵辦。此外，刑警3人組在辦公室討論案情，看到報告所寫，屍體頂骨部有多處破裂，認為兇手往死裡打，以及屍體右前額有敲擊痕跡，物質檢測有土壤、石塊還有玻璃。

靠證據推測兇手，有網友認為，若要棄屍山區一定要有車，這樣兇手人選就排除許多，另外，頂骨部有多處破裂，表示兇手不只打一次，通常往死裡打，推測兇手情緒激動，或是爭執之下才發生。PTT熱論推測許多兇手人選，話題十分熱烈。

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目前劇情播出到第二季，蘇媽媽命案牽扯出販毒這條線，劇情十分複雜又燒腦，日式酒店「光」裡的小姐們，全都跟蘇媽媽有交集，還包括蘇媽媽周旋的男人們，第二季最後一集又出現關鍵物證「錄音機」，留下滿滿的懸念，劇迷想破頭找兇手，苦等第三季結局正式揭曉兇手。

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