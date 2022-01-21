IT狗｜58歲林祖輝驚喜登場　盤點「過檔」ViuTV演員誰發展最好？

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文（MIRROR成員Lokman）、岑珈其和陳湛文等人主演的ViuTV電視劇《IT狗》近來話題度十足，除了早前邀請到「薯片叔叔」曾俊華客串之外，昨晚（19日）播出的第八集更找來曾效力亞視、有線、和無線三個電視台的林祖輝驚喜登場飾演黃金開（Locker林家熙 飾）的富二代爸爸，令不少觀眾興奮表示回憶返晒嚟！



（《IT狗影片截圖》）

現年58歲的林祖輝曾是ATV旗下藝人，其中以他於1992年在《仙鶴神針》中飾演大奸角「曹雄」最為代表性，他於1997年轉投TVB，不過僅出演過《壹號皇庭V》一套劇，隨後再轉投有線，以擔任節目主持為主，2009年再回TVB，不過退居幕後擔任藝員發展科助理藝人經理。

林祖輝與太太姚嘉妮育有一對仔女。（微博：@姚嘉妮Claire Yiu）

之後十年他都沒有再拍過劇，專注與太太姚嘉妮創業開童裝公司，現時他已經是六間分店的老闆，直到2019年他才正式再出山，在ViuTV的邀請之下出演黃秋生主演的《理想國》，並在劇中飾演吳綺莉的丈夫。而在拍《理想國》之前，他的上一套劇集就已經要數到2000年的ATV劇集《電視風雲》。

林祖輝當年在亞視劇集《仙鶴神針》中飾演大奸角曹雄，同劇演員更有米雪、苑瓊丹、歐錦棠。（網上圖片）

林祖輝（左）於2019年突然再拍劇，在ViuTV的邀請之下出演黃秋生主演的《理想國》，並在劇中飾演吳綺莉的丈夫。（ViuTV影片截圖）

雖然林祖輝現時並沒有簽約成為ViuTV旗下藝人，再加上其太太為TVB近日力捧的女演員姚嘉妮，但都見到ViuTV對他的重視。事實上，ViuTV除了只給機會自己台的「親生仔女」，亦對昔日隸屬其他電視台的演員非常包容和大方，由《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、《二月廿九》、《熟女強人》到《大叔的愛》等等都能夠見到有不少「過檔」演員亮相，一樣有令人眼前一亮的表現，甚至因此令事業再攀上高峰。

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